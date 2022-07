머스크, 트윗 질문에 "물가 진정되면 테슬라 가격 내릴 수 있어"

AD

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 전기차 업체 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 인플레이션이 진정되면 테슬라 자동차의 가격을 내릴 수 있다고 말했다.

머스크는 이날 자신의 트위터에서 "팬데믹(세계적 대유행)이나 공급망 문제 이후 차 가격을 내릴 계획이 있느냐"는 한 한국 자동차전문기자의 질문에 "인플레이션이 진정되면 차량 가격을 내릴 수 있다(If inflation calms down, we can lower prices for cars)"고 답변했다.

앞서 테슬라는 지난 3월 미국과 중국에서 모든 차량 모델의 가격을 인상한 데 이어 6월에도 모델 Y 롱레인지의 가격을 올렸다. 같은 달 트윗을 통해 테슬라가 원자재, 물류 부문에서 인플레이션 압박을 크게 받고 있다고 밝히기도 했다.

미국의 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월보다 9.1% 올라 1981년 12월 이후 가장 가파른 상승세를 보였다.





