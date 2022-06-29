[인사]한국산업단지공단

◇본부장·실장급 승진
▶경영지원실장 윤선미 ▶전남지역본부장 염동일
◇팀장급 승진
▶예산투자팀장 김신욱 ▶클러스터성과팀장 나호경 ▶산단펀드사업팀장 안보광 ▶개발기획팀장 오희원 ▶전남지역본부 기업성장지원팀장 김원섭
◇본부장·실장급 전보
▶기획조정실장 문문철 ▶안전실장 심광섭 ▶기업지원실장 김은철 ▶경기지역본부장 박진만 ▶충청지역본부장 최경용 ▶강원지역본부장 권오성
◇팀장급 전보
▶정보전략팀장 이동열 ▶운영지원팀장 윤홍민 ▶스마트플랫폼팀장 임정진 ▶산단공간혁신팀장 안광혁 ▶계양사업단장 신종욱 ▶인천지역본부 산단혁신팀장 최충혁 ▶인천지역본부 입주지원팀장 심상원 ▶인천지역본부 기업성장지원팀장 양현순 ▶인천지역본부 주안부평지사장 김영종 ▶경기지역본부 입주지원팀장 유형진 ▶경북지역본부 입주지원팀장 김경오 ▶경북지역본부 기업성장지원팀장 성현찬 ▶광주지역본부 산단혁신기획팀장 최규연 ▶경남지역본부 입주지원팀장 윤영수 ▶경남지역본부 기업성장지원팀장 이강수 ▶경남지역본부 스마트그린산단팀장 장광호 ▶김해지사장 안충용 ▶충청지역본부 산단혁신팀장 정재일
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
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