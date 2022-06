메쉬코리아, BBQ몰 원스톱 풀필먼트 서비스 제공

가정대용식 시장 공략 강화

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아는 제너시스BBQ의 가정대용식(HMR) 특화 온라인몰 'BBQ몰'의 원스톱 풀필먼트 서비스를 개시했다고 28일 밝혔다.

메쉬코리아는 첨단 물류 자동화 설비와 풀콜드체인 시스템이 적용된 곤지암 풀필먼트 센터를 기반으로 BBQ몰에서 판매되는 HMR 제품의 재고관리로부터 유통가공, 포장, 배송에 이르기까지 서비스를 제공한다.

BBQ몰은 인공지능(AI) 운송관리시스템, 기업고객용 통합 주문 관리 시스템 등 디지털 물류프로세스가 적용된 부릉 풀필먼트 서비스를 통해 유통물류 전 과정의 데이터와 AI 기반의 재고관리, 상품운영 효율화, 고객 수요예측과 관련된 데이터까지 제공받는다.

BBQ몰은 캠핑, 식사 대용, 간식 등 급증하는 HMR 수요에 대응하는 제품 라인업을 갖추고 있으며 닭가슴살 활용 제품과 다이어트 제품 등으로 라인업을 확대하는 데 이번 협업을 활용할 예정이다.

최병준 메쉬코리아 국내사업부문 대표는 "제조브랜드가 D2C(Direct to Consumer) 커머스를 구현할 때 가장 중요한 것이 물류, 배송, 통합 IT 시스템을 갖추는 것"이라며 "이 부분을 ‘부릉’이 담당하면 제조브랜드 누구나 체계적인 물류·배송 서비스와 데이터·AI 기반 IT 경쟁력을 합리적인 비용으로 확보할 수 있어 본업인 제품개발, 마케팅, 판매에 보다 더 집중할 수 있게 된다"고 말했다.





