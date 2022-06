[김맹녕의 골프영어회화] "드라이빙 레인지(driving range)와 프랙티스 레인지(practice range)"

천연 잔디가 깔려 있는 오거스타내셔널의 프랙티스 레인지다.

레인지(range)는 군인들의 사격 연습(firing range)이나 수류탄 등 각종 무기를 테스트하는 지역이다.

그렇다면 드라이빙 레인지(driving range)는 무슨 뜻일까. 자동차 운전 연습장도 될 수 있다. 골프에서는 드라이버 티 샷과 아이언 샷을 할 수 있는 넓은 골프 연습 지역을 말한다(A driving range is a facility or area where golfers can practice their golf swing). 타구 범위가 200야드 이상을 갖춘 독립된 연습장을 칭한다.

많은 골프 코스는 드라이빙 레인지를 보유하고 있다(Many golf courses have a driving range attached). 최근엔 골퍼의 증가로 도심에 야외 연습장들이 독립된 시설로 운영한다. 예전에는 좁고 짧은 거리의 연습장이 도심 빌딩 숲속에 많았다. 요즘은 스크린 골프(golf simulator)의 인기가 좋다. 그 안에 설치된 실내 골프 연습장은 indoor golf range 또는 indoor driving range다.

미국에서는 골퍼들이 연습 샷을 하는 곳이 즐비하다. 프랙티스 레인지(practice range)는 대개 골프 코스에 부속돼 있는 연습장이다. 라운드를 하기 전 워밍업을 하기 위해 연습공을 치는 장소다. 주로 쇼트게임 연습장을 의미했으나 최근에는 드라이빙 레인지와 구분없이 사용한다. 여러 종류의 연습장을 통틀어 driving range 또는 practice range, 그냥 range 또는 practice area라 한다.

A: Could you tell me where the driving range is?(골프 연습장이 어디에 있는지 알려주세요?)

B: Sure. Go straight and turn left at the clubhouse. You will see the large practice range(물론입니다. 똑바로 가셔서 클럽하우스를 끼고 좌회전하세요. 그러면 큰 연습장이 보일겁니다).

A: Thanks. Hopefully I can find it!(감사합니다. 쉽게 찾을 수 있겠네요!)

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





