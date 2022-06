BTS 신곡 '옛 투 컴' 영국 오피셜 차트 27위 진입

AD

[아시아경제 김영원 기자] 방탄소년단(BTS)의 신곡 '옛 투 컴(Yet To Come)'이 17일(현지시간) 기준으로 영국의 음악 순위 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 27위에 올랐다.

또 다른 신곡인 '달려라 방탄(Run BTS)'은 차트 62위를 기록하며 BTS는 톱 100에 두 곡의 이름을 올렸다. 두 곡은 모두 지난 10일 발매된 새 앨범 '프루프(Proof)'에 수록된 곡이다.

오피셜 차트는 미국의 빌보드와 함께 팝 시장을 대표하는 권위 있는 차트 중 하나로, 스트리밍과 음원·음반 판매량 등을 토대로 주간 단위로 영국에서 인기 있는 곡의 순위를 보여준다.

방탄소년단이 싱글 차트에서 성적을 낸 것은 밴드 콜드플레이와 함께한 '마이 유니버스(My Universe)' 이후 약 4개월 만이다. '마이 유니버스'는 지난해 발매 후 싱글 차트 3위로 진입함과 동시에 최고 순위를 기록한 뒤 올해 2월까지 19주간 이 차트에 머물렀다.

이번 앨범의 타이틀곡 '옛 투 컴'은 '당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다(You and I, best moment is yet to come)'는 희망찬 메시지를 담았다. 공개 직후 국내 최대 음원 사이트 멜론의 '톱 100' 실시간 차트(오후 2시 기준) 1위에 올랐고, 지니와 벅스 등에서도 차트 정상을 차지했다.

세계 최대 음원 플랫폼인 스포티파이에서도 이 곡은 발매 당일 717만8605회 이상 스트리밍되며 10일 기준 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 3위에 오르기도 했다.

BTS가 '다이너마이트(Dynamite)', '버터(Butter)' 등을 연이어 히트시킨 점을 고려했을 때 이번 앨범이 빌보드 싱글 차트나 앨범 차트에서도 긍정적인 성과를 낼 것이라는 전망이 나온다.





