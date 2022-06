박정국 현대차 사장 은탑산업훈장 수여

제19회 자동차의 날 기념식 개최

"세계 최초 초단거리 레이더 센서 개발 기여"

박광태 광주글로벌모터스 대표도 은탑산업훈장 수여

"국내 1회 상생형 일자리 기업 출범 기여"

[아시아경제 성기호 기자, 유현석 기자] 박정국 현대자동차 사장과 박광태 광주글로벌모터스 대표가 제19회 자동차의 날을 맞아 은탑산업훈장을 받았다. 또 정부는 차 부품업계를 비롯한 미래 모빌리티 산업에 대해 인프라 구축과 규제 정비 등 적극적으로 지원하기로 했다.

한국자동차산업협회·한국자동차산업협동조합은 15일 강남 노보텔 앰배서더 호텔에서 자동차산업 발전 유공자 33명에게 훈·포장을 수여하는 등 제19회 자동차의 날 기념식을 개최했다. 자동차의 날은 자동차 수출 누적 실적이 1000만대를 돌파한 1999년 5월12일을 기념해 2004년부터 매년 개최해 왔다.

먼저 이날 훈·포장 시상식에서는 세계 최초 초단거리 레이더 센서 및 후방 긴급자동제동 기술개발·국내 최초의 독자 엔진(알파·베타·델타) 기술개발 등에 기여한 박정국 사장과 국내 1호 상생형 일자리 기업 출범에 기여한 박광태 대표에게 은탄산업훈장이 수여됐다. 김영태 동보 이사와 조준생 쌍용차 기술장은 산업포장을 받았다. 또 4명은 대통령 표창, 5명은 국무총리 표창, 20명은 산업통상자원부 장관 표창을 각각 수상했다.

정만기 한국자동차산업협회장 겸 자동차연합회장은 기념사를 통해 국회에 ‘국회 내 규제개혁 시스템 도입’, 정부에 ‘단기 위기 극복을 위한 특단 대책 마련’ 등을 요청했다. 기업에는 ‘경영인, 근로자, 협력업체의 위기극복 총력’ 등을 당부했다. 그는 "의원 입법 등을 통해 신규 규제를 하나 만들 때는 반드시 기존 규제 2개나 3개를 철폐하는 영국식 ‘원 인 투 오어 스리 아웃(One in Two or Three out)’ 제도를 도입해 가되, 이를 위해 조속히 국회 내 ‘규제개혁특위’를 만들어 달라"고 했다.

이와 함께 정부는 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 지원을 약속했다. 장영진 산업부 1차관은 기념식에서 "민간이 성장을 이끌면 정부는 규제 완화, 세제 지원 등을 통해 민간의 활동을 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다.





