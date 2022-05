조선호텔앤리조트, 스타벅스 '서머 코지 후디' 여름 패키지 출시

조선호텔앤리조트, 스타벅스 '서머 코지 후디' 여름 패키지.

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 스타벅스의 '2022년 여름 e-프리퀀시' 아이템 중 '서머 코지 후디'를 활용해 레스케이프와 그랜드 조선 부산에서 여름 패키지를 선보인다고 12일 밝혔다.

레스케이프에서는 '서머 코지 후디'와 스타벅스 로고 패치, 레스케이프 한정판 디자인 패치 구성으로 호캉스와 함께 올 여름 스타일링을 완성할 '유 비 유(You Be You)' 패키지를 8월31일까지 선보인다. '서머 코지 후디'에 스타벅스 로고 패치와 레스케이프 한정판 디자인 패치를 추가로 제공한다. 색상은 핑크와 블랙 2가지 색상 중 원하는 컬러를 선택 할 수 있다. 'V&A 뷰티 UV쉴드'도 함께 제공한다. 26층 바(Bar) '마크 다모르'에서는 스타벅스 VIA 커피를 베이스로 만든 스페셜 칵테일 3종도 맛볼 수 있다.

그랜드 조선 부산에서는 '왓츠 인 마이 후디? 서머!' 패키지와 아이를 동반한 패밀리 고객을 위한 '마이 리틀 스위머' 패키지 2종을 선보인다. '왓츠 인 마이 후디? 서머!' 패키지는 '서머 코지 후디' 1개와 그랜드 조선 부산 한정판 서머 패치를 추가로 증정한다. 호텔 내 레스토랑에서 이용 가능한 식음 할인권도 증정한다. 식음 할인권은 객실 타입별로 3만원부터 최대 10만원까지 구성돼 있다.

'마이 리틀 스위머' 패키지는 '서머 코지 후디'와 함께 그랜드 조선 부산 한정판 서머 패치, 조선 주니어의 돌고래 캐릭터 '고고' 쿠션 1개로 구성됐다.

패키지는 8월31일까지 이용 가능하다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

