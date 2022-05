생활부터 휴식까지…올해 주목할 '알짜 카드' 13종은

카드고릴라, 2022 MUST C MAP 인포그래픽 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 카드고릴라는 13개 주요 혜택 부문별 대표 카드를 선정, 정리한 '2022 신용카드 MUST C MAP'을 공개했다고 1일 밝혔다. MUST C MAP은 13개 주요 혜택에서 대표 알짜카드를 1종씩 선정·정리한 카드고릴라만의 인포그래픽 맵이다.

먼저 'WORK' 항목에선 전 가맹점, 주유, 교통, 편의점, 배달, 카페·디저트, 간편결제, 통신·공과금 등 일상에서 사용가능한 생활 필수 혜택 카드 8종이 선정됐다.

전 가맹점 혜택을 주는 대표적인 카드는 '롯데카드 로카 LIKIT 1.2'다. 전월 실적이나 할인 한도 없이 국내·외 가맹점에서 1.2% 할인을, 온라인에선 1.5% 할인을 제공한다. 주유 혜택에서는 LPG 포함 10% 할인, 월 최대 3만원 할인을 제공하는 ‘하나 멀티 오일 카드’가, 교통 혜택에서는 교통 10% 할인 및 알뜰교통마일리지 적립을 제공하는 ‘우리 알뜰교통카드(신용)’이 선정됐다.

또 편의점 혜택 대표카드로는 4대 편의점에서 10% 할인을 제공하는 '현대카드Z work', 배달 혜택 대표카드로는 배달앱 60% 할인을 제공하는 '롯데카드 LOCA LIKIT Eat'가, 카페·디저트 혜택 대표카드로는 커피전문점 최대 30% 할인을 제공하는 '삼성 iD ON 카드'가 꼽혔다. 이외 간편결제 혜택에서는 7개 간편결제 국내 이용 시 5% 적립되는 '신한 #Pay 신한카드'가 선정됐으며 통신·공과금 혜택에서는 이동통신요금, 아파트 관리비, 렌탈, 보험, 학습지, 학교납입금 등 생활요금 정기결제 10% 할인을 제공하는 ‘삼성카드 달달할인’이 꼽혔다.

'REST' 항목에선 여가·휴식 혜택을 주는 4종의 카드와 상업자표시신용카드(PLCC) 1종이 선정됐다. 코로나19 이후 가장 떠오르는 혜택이 된 구독·스트리밍 혜택 대표카드로는 'KB국민 톡톡O 카드'가 선정됐다. 넷플릭스, 디즈니 플러스, 웨이브, 왓챠, 티빙, 유튜브 프리미엄 등 OTT 100% 청구할인을 제공한다. 온라인쇼핑 혜택 대표카드는 'NH농협 별다줄카드'로, 국내 온라인 가맹점 7% 할인부터 무신사/지그재그/에이블리/머스트잇/트렌비/발란 등 패션 플랫폼, 야놀자/여기어때/오늘의 집 등 생활 쇼핑 플랫폼 등에서도 14% 할인을 제공한다.

또 선택 옵션 여섯 가지 중 반려동물 옵션을 가지고 있는 '신한카드 Puzzle'은 반려동물 혜택 대표카드로 선정됐다. 온/오프라인 용품샵, 동물병원 등에서 10~20% 적립된다. 전월실적 없이 이용금액 1000원 당 대한항공 1~2마일이 적립되는 '삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스)'는 여행·마일리지 대표카드다. PLCC 영역의 대표카드론 '네이버 현대카드'가 꼽혔다. 네이버플러스 멤버십 무료 이용권 제공 및 네이버페이 포인트를 최대 5%까지 적립 받을 수 있다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "최근 카드사들은 전 가맹점에서 실적 조건 없이 할인되는 무조건 카드 혹은 혜택 하나를 메인으로 둔 특화 카드를 많이 출시하는 트렌드가 있었다"면서 "PLCC카드는 이제 카드상품의 변방에서 주요 트렌드로 자리잡아 MUST C MAP에 새롭게 포함됐다. 당분간 PLCC카드의 인기는 지속될 것으로 보인다"고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

