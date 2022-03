퓨쳐켐, 전립선암 진단 신약 유럽 32개국 특허권 취득

[아시아경제 이관주 기자] 방사성의약품 전문기업 퓨쳐켐은 유럽 32개국에 ‘전립선암 진단을 위한 18F-표지된 화합물 및 그의 용도(18F-Labeled Compounds for Diagnosis of Prostate Caner and Use Thereof)’에 대한 특허권을 취득했다고 17일 밝혔다.

퓨쳐켐은 전립선암 진단 신약 'FC303'의 국내 특허는 물론 호주, 미국 등 6번째 해외 특허 등록에 성공했다. 해당 특허는 전 세계 주요 국가에 출원돼 심사가 진행 중이다.

전립선암은 남성암 중 가장 흔한 암 중 하나로, 미국에서 발생률 1위, 우리나라에서 5위, 전세계로는 남성암 발병률 2위를 기록하고 있다. FC303은 짧은 반감기의 방사성동위원소를 이용하며, 전립선암에만 선택적으로 축적되므로 전립선암의 조기 진단 및 치료평가는 물론 전이·재발 확인에도 유리하다는 게 회사 측의 설명했다.

FC303은 지날 달 미국 임상 1상을 마무리했고, 국내에서는 임상 3상을 진행 중에 있다. 퓨쳐켐은 전립선 암 위험군에서 생화학적 재발 전립선 암(Biochemically Recurrent Prostate Cancer, BRPC)으로 적응증을 추가하는 추가 임상 3상을 식품의약품안전처에 신청한 상태다.

퓨쳐켐 관계자는 "지속적으로 해외 기술이전계약이 이뤄지고 있으며, 이에 따른 해외 특허권 등록을 통해 글로벌 시장으로의 진출 기반을 안정적으로 구축하고 있다"고 말했다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>