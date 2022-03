[종합]"9·11테러 기억하라, 하늘 막아 달라" 젤렌스키, 美의회서 호소

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]"진주만을 기억하라. 2001년 9·11 테러를 기억하라. 악마가 당신의 도시와 독립된 영토를 전쟁터로 만들고자 했던 끔찍한 날을 기억하라. 무고한 사람들이 공격을 당했다. 아무도 예상하지 못했던 것처럼, 당신도 막을 수 없었다. 우리나라는 매일 똑같은 경험을 했다."

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아의 우크라이나 침공 21일째인 16일(현지시간) 미 의회에서 진행한 화상 연설에서 "러시아는 우리의 가치, 인간의 기본 가치에 대해 잔혹한 공격을 가했다"며 우크라이나의 지원 요청을 떠올릴 때 2차 세계대전 당시 일본의 공격을 받은 하와이 진주만, 2001년 9·11 테러를 기억해달라고 호소했다.

젤렌스키 대통령은 "매일 러시아군의 미사일과 공습을 받고 있다"며 "하지만 포기하지 않는다"고 말했다.

또한 마틴 루터 킹의 유명한 연설 '나에게는 꿈이 있습니다(I have a dream)'을 인용해 "오늘 나는 이렇게 말하겠다. '나에게는 필요한 것이 있다. 나는 우리의 하늘을 지켜야 한다(I have a need. I need to protect our skies)'. 당신의 결정과 도움이 필요하다"고 추가 지원을 호소했다.

그는 미 의회가 더 많은 일을 해달라면서 "러시아의 군사 장비가 멈출 때 까지 매주 새로운 제재 조치가 필요하다"고 강조했다. 우크라이나 공격을 지원하는 러시아 정치인을 제재할 것도 요청했다.

아울러 "모든 미국 기업은 러시아에서 떠나야 한다. 우리의 피가 범람하고 있기 때문"이라며 러시아인들이 우크라이나를 파괴할 때 사용할 단 한 푼의 돈도 받을 수 없도록 보장해 줄 것을 촉구했다. 이와 함께 전쟁을 멈추기 위한 "새로운 제도, 새로운 동맹"이 필요하다고도 목소리를 높였다.

특히 젤렌스키 대통령은 북대서양조약기구(NATO) 동맹국들에게 우크라이나 상공에 비행금지구역을 설정하는 것이 과한 요청인지 물었다. 앞서 젤렌스키 대통령은 영국, 캐나다 의회 연설에서도 비행금지구역 설정을 촉구했으나, NATO 국가들은 러시아가 이를 참전으로 판단해 군사적 충돌이 커질 가능성을 우려해 부정적 입장을 내비치고 있다.

젤렌스키 대통령은 이것이 과하다면 대안으로 더 많은 항공기와 방공 시스템을 제공해 달라고 목소리를 높였다. 그는 "전장에서 항공기를 이용하는 능력에 따라 얼마나 달라지는 지 알지 않느냐"며 "우리 국민과 자유, 땅을 보호할 수 있는 강력하고 효과적인 항공"이라고 덧붙였다.

그는 전쟁으로 폐허가 된 우크라이나의 모습, 러시아의 미사일 공격 장면, 대피하며 울부짖는 아이들 등 참혹한 광경이 담긴 짧은 동영상을 보여주기 위해 잠시 연설을 멈추기도 했다. 이 영상은 '우크라이나 상공을 막아 달라'는 문장으로 끝났다.

영상이 끝난 후 젤렌스키 대통령은 통역을 통하지 않고 영어로 직접 조 바이든 대통령을 향해 호소했다. 그는 바이든 대통령에게 "세계의 지도자가 돼 달라"며 "세계의 지도자가 된다는 건 평화의 지도자가 되는 것을 의미한다"고 행동에 나서줄 것을 간곡히 요청했다.

이날 연설은 15분 가량에 걸쳐 진행됐다. 외국 정상이 미 의회에서 화상 연결을 통해 연설하는 것은 이레적인 사례다. 연설에 앞서 현장에 참석한 미 의원들은 미국과 우크라이나 국기가 나란히 붙은 배지를 착용한 모습이 확인됐다고 현지 언론들은 전했다. 의원들은 젤렌스키 대통령의 연설의 시작과 끝에 기립박수로 답했다.

한편 바이든 대통령은 이르면 이날 중 우크라이나에 약 8억달러 규모의 추가 군사 지원 계획을 발표할 예정인 것으로 전해졌다. 미 의회는 우크라이나에 대한 더 적극적인 지원을 촉구하고 있다.

젤렌스키 대통령의 연설 후 미 하원 외교위원회 소속 마이크 맥콜 공화당 의원은 CNN에 "우리가 본 동영상은 나치 독일을 연상케 했다"며 "우크라이나를 도와야 하고 전쟁이 필요한 모든 것을 제공해야 한다"고 밝혔다. 그는 "우리가 지금 강력하게 행동하지 않는다면 역사가 우리를 심판 할 것"이라고 덧붙였다. 낸시 펠로시 미 하원의장 역시 "전쟁범죄"라면서 며칠 내 관련 법안 마련을 위해 노력할 것이라고 말했다.





뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr

