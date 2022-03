실리콘밸리 스킨케어 ‘벤스킨케어’, 영국 워드로브 아이콘스 뷰티 어워즈에서 2관왕 수상

[2022 워드로브 아이콘스(Wardrobe Icons) 뷰티 어워즈 수상 제품_신바이오틱 폴리아민 샴푸와 모이스처-밸런스 올인원 페이스 클렌저]

실리콘밸리 코스메틱 브랜드 벤스킨케어가 ‘영국 2022 워드로브 아이콘스(Wardrobe Icons) 뷰티 어워즈’의 2개 부문에서 1위를 수상했다고 밝혔다.

올해로 3회째를 맞이하는 워드로브 아이콘스 뷰티 어워즈는 영국의 영향력 있는 디지털 미디어인 워드로브 아이콘스가 주최하는 뷰티 어워즈로, 심사인단의 공정하고 까다로운 평가로 정평이 나있다. 이번 시상식에서 벤스킨케어는 ‘페이스(스킨케어)’ 부문의 ‘베스트 올라운드 클렌저’로 ‘모이스처-밸런스 올인원 페이스 클렌저’가 선정되었을 뿐 아니라 ‘헤어&바디’ 부문에서 ‘베스트 샴푸’로 수상하는 2관왕의 쾌거를 거두었다.

2022 워드로브 아이콘스 뷰티 어워즈에서 수상한 벤스킨케어의 ‘모이스처-밸런스 올인원 페이스 클렌저’는 혁신적인 에멀전 포뮬라의 클렌저로 마이크로 클렌징 입자가 화장품을 말끔하게 지워줄 뿐 아니라 보습 효과가 탁월한 제품이다. 또한, ‘신바이오틱 폴리아민 샴푸’는 벤스킨케어의 독자적인 마이크로바이옴 기술력으로 완성한 신바이오틱스 발효 포뮬라가 세정력이 높을 뿐 아니라 두피 본연의 건강을 되찾아주는 샴푸로 2021년에 영국 마리클레르 뷰티 어워드 헤어 부문에서 ‘베스트 내추럴 포뮬라 Best Natural Formula’로 선정되었고, 2020년 미국 Into the Gloss Top 25 에서도 ‘베스트 샴푸’ 1위를 수상한 바 있다.

벤스킨케어 오진우 대표는 “영국인들에게 신뢰 받는 워드로브 아이콘스 뷰티 어워즈에서 벤스킨케어 제품이 2개 부문의 베스트 제품으로 선정되어 무척 기쁘다. 미국 실리콘밸리에서 시작된 벤스킨케어는 자체 R&D 센터에서 특허 받은 수용화 기술과 다중층 전달 기술 등을 통해 벤 제품의 핵심 엔진 기능을 하는 슈퍼차지 포뮬러를 업그레이드하는 데 집중하고 있다. 이번 수상을 통해 그간의 노력을 인정받은 것 같아 더욱 보람차다. 향후에도 제품력의 증진을 위해 더욱 노력하겠다.“고 소감을 밝혔다.

첨단 과학의 메카인 실리콘밸리에서 시작된 벤스킨케어는 혁신적인 과학 기반의 프리미엄 뷰티 브랜드이다. 효능을 입증 받은 특허 기술로 완성한 벤스킨케어의 수퍼차지 포뮬러는 고기능성 유효 성분을 피부 깊숙이 전달하고 피부에 효과적으로 작용하도록 설계되어 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 호응을 얻고 있다. 미국 니만마커스 백화점, 노드스트롬, 삭스 피프스 백화점, 영국 리버티 백화점 및 네타포르테, 홍콩 레인 크로포드 등 전세계 21개국의 주요 프리미엄 백화점 및 글로벌 프리미엄 유통 채널에서 만날 수 있으며, 3월 중순 국내 공식 론칭을 앞두고 있다.





정진 기자 jung93@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>