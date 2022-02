KB증권, EMP랩 온라인 가입 이벤트 실시

[아시아경제 권재희 기자] KB증권은 4월 말까지 KB증권 EMP랩 6종에 온라인으로 가입하는 고객들을 대상으로 국내주식쿠폰을 지급하는 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

EMP(ETF Managed Portfolio)랩은 ETF를 주요 투자대상으로 해 자산배분을 실시하는 랩을 말한다. ETF(상장지수펀드)는 S&P500지수, 코스피200지수와 같은 지수의 변화에 연동해 운용되는 인덱스펀드를 의미한다.

소액으로 분산투자하는 펀드의 장점을 가지고 있으면서도 주식처럼 거래소에 상장돼 실시간으로 매매가 가능한 것이 특징이다.

KB증권은 지점 방문의 번거로움 없이 MTS 'M-able'을 통해 비대면으로 랩어카운트에 가입할 수 있는 온라인 랩 가입 서비스를 제공하고 있다.

'EMP랩 온라인 가입 이벤트'를 통해 총 6종의 EMP랩을 비대면으로 가입하는 모든 개인고객에게 가입금액에 따라 KB증권 국내 주식쿠폰을 2만원부터 5만원까지 차등지급한다.

또 가입고객을 대상으로 별도 추첨을 통해 투자지원금을 현금으로 50만원(2명), 30만원(3명)에게 지급하는 이벤트도 진행한다.(단, 투자지원금에 대한 제세공과금 22%는 고객 부담)

이벤트 대상 EMP랩으로는 ▲KB able 차곡차곡 ETF랩 ▲KB able Macro 온앤오프 EMP랩 ▲KB able 투자자문 랩-불리오글로벌 ETF ▲KB able 불리오 올웨더 ETF랩 ▲KB able 인컴 EMP랩 ▲KB able 혁신성장 EMP랩 등 총 6개의 랩으로 최소가입금액 30만원부터 3000만원까지다.

투자대상도 국내 ETF, 국내상장 해외 ETF, 해외 ETF등으로 선택의 폭을 다양하게 구성했다.

투자 방법도 거치식과 적립식으로 나누어 고객들의 투자성향에 맞게 가입이 가능하다.

KB증권 관계자는 "변동성이 큰 시장에서 동일한 기대수익률 아래 위험을 줄이는 가장 좋은 수단은 '분산투자'"라며 "EMP랩은 분산투자 된 ETF를 다시 한번 분산해 투자하는 '초분산투자'를 실현하는 투자방법으로 현재와 같이 불확실성이 높은 시장에서 사용할 수 있는 효과적인 운용수단이 될 수 있다"고 말했다.





