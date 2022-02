한국, 'WHO 글로벌 바이오 인력양성 허브'로 선정

전 세계 백신 공급 불평등 해소와 미래 감염병 위기 대응 기대

올해 중·저소득국 370명에게 백신·바이오의약품 개발·생산 기본교육

[아시아경제 기하영 기자]한국이 세계보건기구(WHO)가 운영 중인 '글로벌 바이오 인력 양성 허브'로 선정됐다. 원조받는 국가에서 원조하는 국가로 전환된 유일한 국가로 한국의 바이오 분야 성장 경험을 세계와 나누는 계기가 될 것으로 전망된다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 23일(현지시간) WHO 글로벌 바이오 인력양성 허브 선정 행사에서 "대한민국을 WHO 인력양성 허브로 선정하게 돼 기쁘다"라고 말했다.

WHO 인력양성 허브는 중·저소득국의 백신 자급화를 위해 백신·바이오의약품 생산공정 교육훈련을 제공하는 중심기관이다. WHO는 코로나19 세계 대유행(팬데믹) 이후 국가 간 백신 불평등 문제에 대해 중·저소득국의 백신 자급화 문제를 해결하고자 이 프로젝트를 추진해왔다.

한국이 인력양성 허브로 선정된 이유로는 국내기업의 백신·바이오 생산능력, 교육시설 인프라 및 한국 정부의 적극적 의지 등이 주요 이유로 꼽힌다. 한국 바이오 기업들은 연간 60만 리터 이상의 바이오의약품 생산역량을 갖고 있으며 이는 전 세계 2위로 평가받고 있다. 또 한국은 5종의 코로나 백신 위탁 생산 경험이 있고, 올 상반기 출시를 목표로 국산 코로나 백신 개발(임상3상 진행 중)도 진행 중이다.

이번 한국의 WHO 인력양성 허브 선정은 지난해 5월 한·미정상회담 이후 범정부 차원에서 추진된 '글로벌 백신 허브화' 정책과 국회, 정부간 긴밀한 협력하에 이뤄낸 성과기도 하다.

한국정부는 글로벌 바이오 인력 370명에 대한 백신·바이오인력 양성 교육에 대한 준비를 마쳤으며, 올해 7월부터 실시할 예정이다. 310명은 백신·바이오의약품 개발·생산 기본 이론교육(2주 100명)과 글로벌 의약품 품질관리 기준 기본교육(3주 210명)을 받을 예정이다. 60명은 아시아개발은행(ADB)과 공동으로 아태 개도국 백신생산을 인력 대상으로 바이오생산공정 실습교육을 개발 및 제공하고, 교육비용은 ADB가 부담한다.

WHO 인력양성 허브는 한국이 바이오산업 선도국으로 진입하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 한국의 청년들이 WHO 허브 교육과정에 참여해 세계적 수준의 바이오 교육을 접하고, 글로벌 인적 네트워크를 형성할 수 있는 기회를 갖게 될 것으로 보인다. 올해는 국외 370명 외에 국내 150명이 참여할 예정이며, 향후 전체인력의 20%는 국내인력 배정계획이다.

앞으로 한국은 WHO와 준비위원회를 구성하고 주기적으로 실무회의를 개최해 교육과정 개발 및 교육생 선발, 글로벌 협력체계 구축방안 등을 논의할 예정이다.

권덕철 보건복지부 장관은 "한국이 WHO 인력양성 허브로 지정된 것은 코로나19 극복과 차기 팬데믹에 대응하고 한국의 역량을 활용해 세계 보건 안전을 위한 리더십을 기대한 것"이라며 "이러한 기대에 부응해 향후 한국을 글로벌 바이오 인력양성 메카로 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.





