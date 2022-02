ABL생명 'ABL 건강하면 더 보험' 영상 캠페인 진행

[아시아경제 이창환 기자] ABL생명은 ‘ABL 건강하면 더(THE) 보험’ 영상 캠페인을 향후 3개월 동안 진행한다고 21일 밝혔다.

캠페인 영상은 ‘건강관리 노력이 보험료 할인혜택으로 이어진다’는 점과 ‘보험은 건강할수록 미리 준비하는 것이 더 유리하다’는 메시지를 담았다.

‘건강등급’에 따라 보험료를 할인해주는 상품은 ‘ABL 건강하면 THE 소중한 종신보험’, ‘ABL 건강하면 THE 나은 암케어보험’, ‘ABL 건강하면 THE 나은 뇌심케어보험’ 등이다.

이들 상품에 가입한 고객은 산출된 ‘건강등급’이 1~4등급에 해당하면 일정한 보험료 할인혜택을 받는다.

은재경 ABL생명 상품&마케팅실장은 “이번 캠페인을 통해 많은 고객들이 건강을 챙기고 더불어 ‘건강등급 적용 보험료 할인 서비스’에 대한 이해도를 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>