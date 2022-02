'김건희 저격' 안치환 신곡에 尹 "아내에 미안…인신공격·여성혐오 일삼았다"

"위대한 뮤지션을 저급한 공세에 소환하다니, 인격과 수준 어이없다"

안치환 "평가와 해석은 청자의 몫"

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 가수 안치환 씨의 노래 '마이클 잭슨 닮은 여인'이 아내 김건희 씨를 겨냥한 것이란 주장이 나온 것과 관련, "위대한 뮤지션을 저급한 공세에 소환한다는 것이 너무 엽기적"이라며 강하게 비판했다.

윤 후보는 14일 오후 국회에서 열린 의원총회 직후 기자들과 만나 '안씨의 신곡이 김씨를 비하한다는 논란이 일고 있다'는 질문을 받고 "가족 일에 대해 논평하고 싶지는 않다"면서도 이같이 밝혔다.

윤 후보는 이어 "마이클 잭슨이라는 분은 우리 지구 곳곳에 어려운 사람들을 굉장히 따뜻하게 보살폈던 위대한 뮤지션"이라며 "그런 위대한 뮤지션을 이런 저급한 공세에 소환한다는 것이 너무 엽기적이고, 그런 일을 벌이는 분들의 인격과 수준이 참 어이가 없다"고 말했다.

이날 윤 후보는 자신의 페이스북에서도 이번 논란에 대해 언급했다. 그는 "제가 정치를 한다는 이유로 국민들 앞에 외모까지 평가받고, 한 여자로서 힘든 일을 많이 겪었다"며 "표현의 자유도 상식의 선은 지켜야 한다. 한 개인에 대한 인신공격과 여성 혐오를 일삼는 노래까지 만들다니요"라고 분노했다.

그러면서 "마이클 잭슨은 지구 곳곳의 어려운 사람들을 따뜻하게 보살폈던 위대한 뮤지션이었다. 그럼에도 호사가들에 의해 수많은 억측과 음해에 시달리며 불행한 시간을 겪었다. 그가 겪었을 참담한 심정이 이해가 된다"며 "마이클 잭슨이 추구했던 인류애를 마음 깊이 되새기며, 이번 사건이 그의 명예에도 누가 되지 않았으면 한다"고 촉구했다.

한편 안씨는 지난 12일 마이클 잭슨을 닮은 여인을 발표했다. 이 곡에는 '왜 그러는 거니/뭘 꿈꾸는 거니/바랠 걸 바래야지 대체/정신없는 거니', '마이클 잭슨을 닮은 여인/얼굴을 여러 번 바꾼 여인/이름도 여러 번 바꾼 여인/ No more No more(노 모어 노모어)/그런 사람 하나로 족해' 등의 가사가 담겼다.

이를 두고 일각에서는 김씨를 겨냥한 곡이 아니냐는 추측이 나왔다. 김씨의 이름을 떠올리게 하는 '거니'가 반복 사용됐다는 이유에서다. 또 '이름도 여러 번 바꾼 여인' 등의 가사 내용이 과거 개명 이력이 있는 김씨를 저격한 노래라는 주장도 제기됐다.

논란이 커지자 안씨는 곡에 대한 평가와 해석은 청자의 몫이라며 말을 아꼈다. 그는 자신이 운영하는 유튜브 채널 '안치환TV'에 글을 올려 "이번에 발표한 '마이클 잭슨을 닮은 여인'에 대한 의견 감사하다"라며 "노래를 만든 것은 저이지만, 제 노래가 세상에 공개된 뒤 그 노래에 대한 평가와 해석은 듣는 이의 몫이라는 게 창작자로서 저의 지론"이라고 했다.

다만 안 씨는 "한 가지 곡해하지는 않으셨으면 하는 바람으로 밝혀 두려 한다"며 "마지막 부분의 '그런 사람 하나로 족해'에서 '그런 사람'은 마이클 잭슨이 아니라 지금 감옥에 있는 박근혜 정권 비선 실세를 의미한다"고 설명했다.

덧붙여 그는 "국정농단, 불과 몇 년 전이다. 전 국민을 절망하게 만든 권력의 어두운 그림자. 그 악몽이 되풀이될 수도 있다는 절박감에 부적처럼 만든 노래"라며 "이런 저의 마음이 국민에게 온전히 전해지길 소망한다"고 전했다.





