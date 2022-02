미술시장 쿠사마 열풍 이어갈까…‘비너스 상’ 40억 원 경매 출품

서울옥션, 22일 오후 3시 올해 첫 메이저경매

총 145점 약 180억원 작품 출품

야요이 쿠사마, Statue of Venus Obliterated by Infinity Nets, mixed media, statue: 67×76×214.5(h)cm, canvas: 227.3×145.5cm,1998. 사진제공 = 서울옥션

[아시아경제 김희윤 기자] 서울옥션이 메이저 경매를 통해 일본 현대미술가 쿠사마 야요이(92)의 '비너스 상'을 선보인다.

14일 서울옥션은 오는 22일 개최하는 '제165회 미술품 경매'에 야요이 쿠사마의 '비너스 상'을 비롯한 총 145점, 약 188억원의 작품을 출품한다고 밝혔다.

이번에 선보이는 야요이 쿠사마의 '비너스 상'은 'Statue of Venus Obliterated by Infinity Nets' 시리즈 총 10점의 작품 중 4번에 해당한다. 1998년 뉴욕 로버트 밀러 갤러리에서 열린 쿠사마 개인전에 전시된 이 작품은 최근 경매 시장에서 최고가를 경신한 쿠사마 열기에 힘입어 관심이 집중되고 있다.

해외 섹션에는 최근 가장 주목 받는 미국작가 사라 휴즈의 원화와 ‘실의 작가’ 치하루 시오타의 입체 작품 등 해외 유명작가의 원화 작품이 출품된다.

이우환, 1936-, From Point, oil and mineral pigment on canvas 71.8×90.2cm(30), 1978. 사진제공 = 서울옥션