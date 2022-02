[김맹녕의 골프영어회화] "세계 골프인구 6660만명, 골프천국은 미국"

미국은 전세계 골프장의 43%를 보유하고 있다.

"지구촌 골프인구 6660만명, 골프장은 206개국에 3만8081개."

2021년 기준이다. 골프 관련 통계는 비즈니스 대화 시에도 유용하다. 요즈음은 특히 코로나19 여파로 오히려 골프가 활성화되면서 골프클럽 등 골프산업 종사자들에게 기업 활동의 마케팅 기본자료로 쓰인다. 영국왕립골프협회(R&A)와 미국골프재단(National Golf Foundation·NGF)이 2016년 골프가 올릭픽 정식종목으로 채택된 것을 기념해 매년 통계를 발표하고 있다.

골프인구는 6660만명(2015년 6100만명)이다. 코로나19로 야외활동 증가와 골프장 수가 늘어나면서 지난해 최대치다. ‘넘버 1’ 국가는 단연 미국으로 2500만명에 육박한다(According to the National Golf Foundation, nearly 25 million people played golf on a golf course in the United States). 일본 891만명, 한국 630만명, 영국은 523만명을 기록했다.

골프장은 미국 1만6000개(43%)를 비롯해 일본 3140개, 영국 3100개, 캐나다 2500개, 호주 1560개, 독일 1054개, 프랑스 811개, 한국 810개, 스웨덴 650, 중국 617개, 스페인 493개, 남아공 477개, 뉴질랜드 416개, 태국이 317개다. 대륙별로 나누어 보면 북미(North America)가 50%, 유럽(Europe) 23%, 아시아&중동(Asia&Middle East) 17%, 남미(South America) 2%, 아프리카(Africa)는 2%에 불과하다.

A: How many golf courses are there In the world?(전 세계에 골프장은 몇개나 있나요?)

B: There are almost 38,000 golf courses in 206 of the world’s 251 countries as of year-end 2021(골프장 수는 2021년말 기준 206개국에 3만8000개가 있습니다).

A: Which country has the most number of golf courses in the world?(가장 많은 골프장 보유 국가는 어디인가요?)

B: The USA has a total of 16,000 courses which is 43% of the world’s supply(미국이 1만6000개로 점유율 43%입니다).

A: How many golf courses in South Korea?(한국 골프장은 몇 개인가요?)

B: There are currently about 810 golf courses in the country(810개가 있습니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





