서초구, 취약 어르신 집중 돌봄 따뜻한 설 명절나기 나서...송파구 안전한 설 명절 대책 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 설 명절을 앞두고 취약 어르신들이 따뜻한 명절나기를 위해 지역 내 노인복지관 등과 함께 발 벗고 나섰다.

구는 이들을 위해 손 편지를 담은 복(福)꾸러미 전달을 비롯해 ▲결식 우려 어르신을 위한 무료급식 및 밑반찬 제공, ▲‘AI 스마트 맞춤형 돌봄서비스’ 등 맞춤형 돌봄 서비스를 제공한다.

먼저 서초구 어르신맞춤돌봄서비스 수행기관인 서초어르신행복e음센터와 방배노인종합복지관에서는 떡국세트와 한과, 털모자, 마스크 등을 담은 설 명절 복(福)꾸러미를 돌봄이 필요한 독거 어르신 1,080명에게 손편지와 함께 직접 전달할 예정이다.

이와 함께 서초어르신행복e음센터에서는 어르신 50명을 대상으로 설 명절 ‘감귤청 만들기’를 25일(화)부터 28일(금)까지 진행한다. 구는 ‘감귤청 만들기’를 통해 독거 어르신들이 고독감 해소에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

방배·양재·서초중앙 노인종합복지관 3개소에서도 무료급식 어르신 330명에게 명절특식을 전달할 예정이다. 이와 더불어 따뜻한 밑반찬도 이분들의 자택에 직접 전달하며 따뜻한 설날을 선물해드릴 계획이다.

이뿐 아니라 양재노인종합복지관에서는 코로나로 위축된 전통시장 소상공인들을 위해 지난 18일(화) KB국민은행 강남지역영업본부와 협약을 맺고, 저소득 어르신 500명에게 쌀·떡국떡·유과·과일 등을 담은 선물키트를 제작해 설 연휴 전까지 전달할 예정이다.

한편 구는 취약계층 독거어르신을 위해 돌봄 로봇 ‘서리풀복동이’를 활용한 AI 스마트 맞춤형 돌봄서비스를 운영한다. 지난해부터 구가 도입한 ‘서리풀복동이’는 독거어르신의 정서지원을 돕기 위해 말벗기능을 탑재한 AI(인공지능) 돌봄 로봇인형이다. 구는 지난해 120대를 독거어르신 댁에 보급한 바 있으며, 호응이 좋아 올해는 100대를 추가로 지원할 예정이다. 구는 서리풀복덩이가 이번 설 명절 연휴에 독거 어르신들에게 따뜻한 가족이 될 것으로 기대하고 있다.

천정욱 서초구청장 권한대행은 “코로나 장기화로 힘든 독거 어르신들을 위해, 보다 세심한 지원으로 따뜻한 설 명절을 보내도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.

송파구(구청장 박성수)는 설 연휴기간 구민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 설 종합대책을 추진한다.

구는 1월17일 2022년 설 종합대책을 수립, 1월28일부터 2월3일까지 ▲방역대책 ▲재난관리대책 ▲생활불편해소 ▲민생대책 ▲소외이웃지원 ▲공직기강확립 등 6대 분야에 18개 추진사항을 시행한다. 17개 부서 155명의 직원들은 연휴기간 동안 비상근무를 실시한다.

이번 설 종합대책에서 특히 중점적으로 추진되는 분야는 코로나19 감염병 확산방지와 공사장·시설물 안전관리대책이다.

구는 코로나19 확산 방지를 위해 설 연휴기간 보건소 비상근무를 통한 상시 대응체계를 유지, 보건소 선별진료소와 임시선별검사소(올림픽공원 평화의 광장, 문정동 368) 정상 운영한다. 생활치료센터, 재택치료 전담TF, 자가격리 모니터링 체계 강화, 다중이용시설 특별점검 등 빈틈없는 방역대책을 추진할 계획이다. 또, 연휴기간 구민들이 응급상황에 대비할 수 있도록 650개 비상진료기관 및 451개 휴일 지킴이 약국을 지정 운영하고 구청 홈페이지와, 동주민센터 등을 통해 적극 홍보할 예정이다.

이밖에도 구는 총 22명의 민·관합동점검단을 구성, 2월 4일까지 전통시장, 롯데월드몰, 방이·신천 먹자골목, 송리단길 일대에 제수용 식품 판매업소와 음식점, 제과점 등에 대해 방역수칙과 위생실태를 집중 점검할 예정이다.

중대재해처벌법이 본격적으로 시행(1.27.)되고, 각 지역에서 민간 건축물관련 대형사고가 발생하는 등 건축 시설물 안전관리에 대한 지자체의 역할과 의무가 더욱 중요시되고 있다.

구는 재난 발생에 선제적으로 대비하고 구민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 설 연휴 전에 대형 건축공사장(14개소)과 공동주택 공사장(8개소)에 대해 안전점검을 실시한다. 또 화훼마을, 공원, 문화재 등 재난 취약시설물에 대해서도 사전점검을 실시하고 연휴기간에도 24시간 비상연락체계를 유지하여 사고 및 재난 상황에 신속히 대비 할 예정이다.

이밖에도 구는 청소, 교통, 주차 등 구민들의 생활불편해소를 위한 대책을 추진한다. 연휴기간 송파구민이 폐기물 배출에 불편이 없도록 청소대행업체의 폐기물 수거일정을 사전 홍보하고, 탄천 제방로, 교량과 동별 취약지역에 대하여 설 맞이 특별 청소를 실시할 예정이다.

또 교통체증 및 주차난 해소를 위해 교통안전시설물 정비, 대중교통 지도단속반 편성운영, 연휴기간 교통정보 제공과 함께 지역내 10개 공영주차장과 87개 초·중·고등학교주차장, 경찰병원 부설주차장을 주민에게 무료로 개방할 예정이다.

코로나19로 구민들의 경제적 어려움이 가중되고 있는 가운데 구는 명절 에너지·물가안정노력과 각종 공공 공사·용역 대금 신속집행, 노숙인 보호 및 취약계층 지원 대책도 지속적으로 추진해 나가고, 구민들의 눈높이에 맞춰 송파구 직원들도 청렴하고 검소하게 보낼 수 있도록 공직기강을 확립할 예정이다.

박성수 구청장은 “코로나19를 비롯 최근 전국적으로 각종 안전사고가 발생하고 있어 구민들의 우려가 큰 것으로 알고 있다. 구민의 안전을 최우선으로 생각하여 안심하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 대비해 나가겠다”고 강조했다.

중랑구 방정환교육지원센터가 겨울방학을 맞이해 지역 내 초등학생과 학부모를 대상으로 가족 캠프를 운영한다.

오는 2월19일에 운영되는 ‘아빠를 부탁해’ 가족 캠프는 세대 간 이해와 활발한 소통을 통해 가족 간의 유대감을 증진시킬 수 있도록 기획된 프로그램이다. 지역 내 거주 중인 초등학교 3,4,5,6학년 학생과 남성 학부모라면 신청이 가능하다.

캠프는 주제 당 100분간 활동하며 다양한 게임을 통해 마음을 열고 가족 간의 화합을 다지는 ‘소통 up 어울림 한마당’, 스킨십을 통해 공감하는 ‘행복 up 가족 사랑주기’, 깊이 있는 교류를 통해 가족 간의 사랑을 체험하는 ‘사랑 up 가족 이야기보따리 톡톡’ 등 총 세 가지의 주제로 진행된다.

‘아빠를 부탁해’ 가족 캠프는 방정환교육지원센터 홈페이지를 통해 27일부터 신청할 수 있으며 총 20가족이 선정될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나 상황으로 힘든 시기를 보내고 있는 학생과 학부모님께 방정환 교육지원센터 겨울방학 프로그램이 많은 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

한편 구는 지난 15일 지역 내 중학생과 학부모를 대상으로 한 차례 ‘아빠 엄마를 부탁해’ 가족 캠프를 운영한 바 있다.





