"노학자 '관록' + 후배의 '패기'"…차세대 초열전도체 개발 위해 뭉쳤다

카이스트, 7번째 초세대 협업 연구실 개소

[아시아경제 김봉수 기자] 고령의 은퇴를 앞둔 학자가 그동안 쌓은 성과와 노하우를 보태고, 젊은 후배가 열정과 아이디어, 자유로운 상상력을 더한다. 머리카락 두께만큼 얇으면서 다이아몬드보다 높은 열전도율을 가지는 ‘차세대 초열전도체’를 개발하기 위해 뭉쳤다

한국과학기술원(KAIST)은 은퇴를 앞둔 학자가 노하우와 성과를 젊은 세대에게 전달하는 ‘초세대 협업연구실’을 추가 개소하고 24일 오후 현판식을 개최한다.

‘초세대 협업연구실’은 2018년 운영을 시작한 KAIST의 독자적인 연구제도로 은퇴를 앞둔 교수가 오랜 시간 축적해온 학문의 성과와 노하우를 이어가기 위해 후배 교수와 협업하는 연구실이다. 이날 일곱 번째로 문을 여는 `차세대 초열전도체 연구실‘은 전자장치 냉각 분야의 권위자인 김성진 기계공학과 교수가 책임교수를 맡아 상변화(물질의 상태가 온도·압력 등의 외부 조건에 따라 한 상에서 다른 상으로 변하는 현상) 분야의 전문가인 남영석 교수와 협업한다.

두 교수는 상변화 제어 기술과 금속 박막 패키징 기술로 협업해 머리카락 두께만큼 얇으면서 다이아몬드보다 높은 열전도율을 가지는 ‘차세대 초열전도체’를 개발하는 연구를 수행한다. ‘차세대 초열전도체’는 자유롭게 휠 수 있는 박막형 구조로 제작돼 다양한 형태의 고발열 유연 전자기기의 열관리에 적용될 수 있다. 또 반도체 소자 패키지 내부에 탑재할 수 있는 초박형 구조로 반도체 기반 기술 플랫폼의 저전력·고성능 열관리에 활용할 수 있는 기술이다.

남영석 교수는 “초세대 협업연구실에서 연구하는 초열전도체는 반도체 및 전자기기 열관리 분야의 핵심원천기술”이라고 중요성을 강조했다.

KAIST는 ‘초세대 협업연구실’을 안정적인 정착과 연구의 활성화를 도모하기 위해 지난해부터 BFO(The Best, the First, the Only) 추천위원회를 설치해 세대를 이어 지속가능한 연구혁신을 추구할 연구실 발굴과 공모를 진행했다. 향후 5년간 총 5억 원의 운영비를 지원한다.





