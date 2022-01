'완판 또 완판' LG 스탠바이미, 글로벌 MZ 공략 나선다

홍콩 센트럴마켓에 체험부스 마련…차별화된 시청경험 소개

LG전자가 홍콩 최대 중심가 센트럴에 위치한 센트럴마켓에서 LG 스탠바이미 론칭 행사를 열었다. 행사를 찾은 관람객들이 LG 스탠바이미를 살펴보고 있다. (사진=LG전자 제공)

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 국내 출시 직후 선풍적인 인기를 얻고 있는 신개념 라이프스타일 스크린 'LG 스탠바이미'의 본격적인 해외 시장 공략에 나섰다.

LG전자는 최근 홍콩 최대 중심가 센트럴에 위치한 복합문화공간 센트럴마켓에서 현지 MZ 세대 소비자들을 겨냥한 LG 스탠바이미 론칭 행사를 열었다고 16일 밝혔다.

센트럴마켓은 홍콩 최초 재래시장으로 리모델링을 거쳐 지난해 복합문화공간으로 재탄생했다. 과거와 현재가 공존하는 홍콩 도시재생의 상징적 건물로 유동인구가 많고 특히 현지의 젊은 소비자들이 자주 찾는다.

LG전자는 거실, 주방과 같이 집 안 공간으로 꾸민 4개의 체험부스를 마련하고 LG 스탠바이미의 다양한 활용 사례를 소개했다. 관람객들은 각 공간별로 다양한 시청 경험은 물론, 애플 에어플레이(Airplay) 기능을 활용해 모바일 기기와 화면을 연동하거나 집 안 가전의 작동상태를 확인하고 제어하는 등 제품을 자유롭게 체험했다.

특히 무빙휠을 활용해 집 안 곳곳으로 옮겨가며 사용하거나 시청하는 콘텐츠에 따라 화면을 세로로 돌려 활용하고, 또 시청 자세에 맞춰 화면 위치를 자유롭게 조절할 수 있는 제품의 차별화된 폼팩터가 큰 호응을 얻었다.

LG전자는 지난해 말부터 홍콩 최대 가전 백화점인 브로드웨이를 포함해 포트리스, AV라이프 등 현지 가전매장에서 LG 스탠바이미 판매를 시작했다.

LG 스탠바이미는 27형(대각선 길이 약 68cm) 터치 디스플레이를 탑재했다. ▲화면 좌우를 앞뒤로 각각 65도까지 조정하는 스위블(Swivel) ▲위아래로 각각 25도까지 기울일 수 있는 틸트(Tilt) ▲시계 및 반시계 방향 각각 90도 회전하는 로테이팅(Rotating)을 지원한다. 높이도 최대 20cm 내에서 조정 가능해 고객은 시청 자세에 맞춰 화면 위치를 자유롭게 조절할 수 있다.

LG 스마트 TV에서 이용 가능한 다양한 콘텐츠도 연동해 이용할 수 있다.

유력 외신들도 LG 스탠바이미의 차별화된 폼팩터에 호평을 쏟아내고 있다. 미 IT 전문매체 톰스가이드는 LG 스탠바이미가 "획일적인 스마트 TV 시장에 예술적 솜씨를 더한 TV"라고 평가했다. 또 매셔블은 "스탠바이미는 모든 공간을 위한 하나의 TV(One TV for all rooms)이며 LG의 가장 멋진 제품 가운데 하나"라고 호평했다.

한유리 LG전자 홍콩법인장은 "LG 스탠바이미의 차별화된 폼팩터를 앞세워 보다 많은 소비자들에게 차별화된 고객 경험을 전달해 나갈 것"이라고 말했다.





이혜영 기자 hey@asiae.co.kr

