기업문제 해결·실무 경험 ↑ ‘일석이조’ … 경남대 LINC+사업단, 캡스톤디자인 성과발표

지난 12일 창원컨벤션센터에서 경남대학교 LINC+ 사업단이 주최한 '企 UP 學 UP Double UP 사업' 성과발표회를 개최했다.[이미지출처=경남대학교]

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 LINC+사업단은 지난 12일 창원컨벤션센터에서 ‘企 UP 學 UP Double UP 사업 성과발표회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

경남대 산학협력단 및 LINC+사업단, 한국산업단지공단 경남지역본부가 운영하는 ‘企 UP 學 UP Double UP’은 기업 수요 맞춤형 실무 인재를 양성하는 사업이다.

경남대는 지난 한 학기 동안 기업이 요청한 다양한 문제를 캡스톤디자인 교과목을 활용해 해결해왔다. 이를 통해 학생이 현장에서 기업과 소통하며 문제해결 능력을 기르고, 현장실습 및 취업 등의 취업 및 진출 기회를 얻었다.

성과발표회는 경남대 LINC+사업단 배성환 부단장의 사업 결과 보고를 시작으로, 동남특수강의 ‘홈페이지 디자인 설계 및 제작’ 과 부길스프링의 ‘일본어 자막 해설이 추가된 홍보영상’에 참여한 학생들의 우수성과 발표가 진행됐다.

강재관 경남대 산학부총장은 “산·학·관 협업으로 기업은 애로사항 해결과 좋은 기술을, 대학은 인재 양성과 취업 연계를, 지원기관은 기업의 성장을 돕는 등 선순환 구조를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.





영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>