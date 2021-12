LG전자가 세계적인 아티스트 존 레전드와 함께 LG 시그니처 알리기에 나섰다.

LG전자는 현지시간 21일부터 30일까지 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장 전광판에 'You Deserve It All' 뮤직비디오를 상영한다. 이 노래는 지난달 존 레전드가 LG전자와 함께 발표한 연말 시즌 송이다. 이 노래는 코로나19에 지친 모두의 꿈과 희망을 응원하는 메시지를 담았다.

이달 초 유튜브를 비롯해 다양한 SNS 채널을 통해 공개된 뮤직비디오는 세계 곳곳에서 많은 호응을 얻으며 3주 만에 전체 조회수 5000만회를 육박하고 있다.





