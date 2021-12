[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 모모랜드의 멤버 아인이 반전있는 몸매를 과시해 눈길을 끌었다.

최근 아인은 자신의 SNS에 "마이애미에서 깨어나는 건 꿈만 같았어(Waking up in Miami was like dreaming)"라는 글과 함께 사진 몇 장을 게재했다.

공개된 사진 속 아인은 비키니 수영복을 입고 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다.





온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>