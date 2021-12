영화 '러브 액츄얼리' 12월23일 재개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '러브 액츄얼리'가 올겨울 다시 찾아온다.

3일 제이앤씨미디어그룹에 따르면, 크리스마스를 앞둔 오는 23일 '러브 액츄얼리'가 재개봉한다.

'러브 액츄얼리'는 사랑을 시작하고 사랑에 아파하며, 또 사랑으로 하루를 보내고 내일을 맞이하는 모든 이들의 생애 가장 달콤한 크리스마스를 그린 윈터 로맨스. 배우 휴 그랜트, 콜린 퍼스, 리암 니슨, 엠마 톰슨 등이 출연한다.

2003년 처음 공개된 이후 올해로 18주년을 맞이한 영화는 크리스마스를 앞둔 영국 런던을 배경으로 모습도 색깔도 다르지만 저마다의 사랑을 이야기하는 여덟 커플의 사연을 옴니버스 형식으로 그린다.

특히 '러브 액츄얼리' 속 ‘All You Need is Love’, ‘All I Want For Christmas Is You’, ‘Christmas is All Around’ 등 OST 수록곡은 겨울만 되면 빼놓을 수 없는 설레는 음악으로 기억되고 있다.





