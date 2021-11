'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'

CJ CGV는 그룹 마마무의 콘서트 실황을 담은 영화를 다음 달 3일 개봉한다고 26일 전했다. '마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'다. 지난 8월 진행된 데뷔 7주년 기념 온라인 콘서트 'WAW' 실황에 콘서트 준비과정 영상 등을 더했다. 'Where are we now', 'Mr. 애매모호', '음오아예', '넌 is 뭔들', '별이 빛나는 밤' 등의 무대를 102분 동안 대형 스크린과 풍부한 음향으로 전한다. 용산아이파크몰을 비롯해 전국 서른세 지점에서 상영한다. 가격은 1만8000원이다. CGV는 개봉을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 관련한 내용은 CGV 모바일 앱 또는 홈페이지 참조.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>