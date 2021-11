UCLA Extension ESG 지속가능 프로그램을 통해 한국의 ESG를 바라보다

UCLA Extension이 한국에 최초로 소개하는 ‘ESG와 지속가능성 프로그램(ESG and Sustainability Program)이 주차를 거듭할수록 열띤 강의와 적극적인 토론으로 이어지고 있다.

본 과정의 메인 강사인 Misha Kouzeh는 TED스피커이자 전 UN Climate Reality Leadership Corp 활동, 전 WHO 컨설턴트 등으로 활동한 이력을 가지고 있는 네덜란드 출신 지속가능성 분야 활동가로 현재 캘리포니아로 이주하여 활동 중이다

Misha의 강의는 ESG의 기본 개념 및 원리, 그리고 지표개발을 위해 노력했던 인사와 그들의 저서들을 소개했던 1주차에 이어, 기후변화대응을 다룬 2주차에서 특히 사례 중심 강의의 성격을 고스란히 드러내 수강생들의 현실적인 이해 제고에 큰 도움을 제공했다는 평이다. 특히 수강생들은 UCLA 및 캘리포니아가 상당히 오래전부터 지금까지 기후변화대응을 위해 진지하게 노력, 투자, 변화해 온 흐름과 내용을 자세히 알 수 있어서 매우 신선하고 유익했다고 전했다.

구체적인 사례 소개를 위해 나선 첫 번째 강사는 Nuri Katz이다. 그녀는 현 UCLA 지속가능성 센터 센터장이자 UC의 시스템 2025 탄소중립 프로젝트의 슈퍼바이저이다. 또 한 사람의 게스트 스피커는 Anne Kim으로 현 캘리포니아 공공유틸리티 서비스 위원회의 위원장이자 UC 탄소중립정책 협력 담당이다. 특히 Anne Kim은 캘리포니아 AFN(Acccess and Functional Needs)의 하위소득, 언어, 질병 등 기타 비상시 통신, 유틸리티 보호소 제공 등의 필요가 있는 소수자 보조정책을 관할하고 CCORE(Capitol Collaborative On Race and Equity)의 인종, 평등을 위한 협력을 추진하고 있는데, 그녀의 이야기를 들은 수강생들은 한국에서는 젠더이슈가 있다며 그녀와의 토론을 진행하기도 했다.

현재 본 과정의 수강생들은 변호사, 회계사, 변리사, 노무사, 법무사 등의 전문직업인으로서 ESG를 담당하거나 기업에서 ESG를 담당하고 있는 실무담당자 등으로 구성되어 있다.

본 ESG과정은 영어로 진행되지만 ㈜디파인유는 강의 후 자체적으로 준비한 한국어리뷰모임을 동시에 제공한다. 수강생들 상호간의 토론도 유도하여 본 과정의 이해력 제고와 활용에 부족함이 없도록 지원하고 있다.





