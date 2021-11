롯데百, 그레이·홀리뱅과 함께 하는 '송포유' 프로젝트 3탄

19일 정오부터 'GET #MYWAY' 음원·영상 공개

"자신만의 길을 걷는 모두를 응원"

[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점이 일상에 지친 이들에게 노래로 따듯한 위로의 메시지를 전하는 3번째 '송포유(Song for you)' 프로젝트를 진행한다고 19일 밝혔다. 이날 낮 12시부터 '겟샵마이웨이(GET #MYWAY With 롯백)' 음원과 안무 영상을 공개하며 자신만의 길을 걷는 모든 이들을 응원한다.

앞서 롯데백화점은 지난해 11월 아티스트 '한해', 싱어송라이터 '요다영'과 함께 '마스크크리스마스(Mask Christmas With 롯백)'를 발매, 코로나 시대에 맞이하는 크리스마스에 대해 많은 이들의 공감을 불러일으키며 큰 사랑을 받았다. 올해 5월에는 오랜 무명 시절을 딛고 역주행 신화의 아이콘이 된 '브레이브걸스'와 함께 '레드선(RED SUN With 롯백)'을 공개해 선풍적인 인기를 끌었다.

이번 송포유 3탄에선 뛰어난 비주얼과 실력으로 유명한 '에이오엠지(AOMG)' 소속의 아티스트 '그레이(GRAY)'와 걸스힙합 댄스크루 '홀리뱅(Holy Bang)'이 함께 한다. 음원은 각종 음원 사이트에서 동시에 공개되며, 홀리뱅의 안무 영상은 같은 시각 롯데백화점 공식 유튜브 채널에서 단독으로 선보일 예정이다.

노래 제목인 켓샵마이웨이는 '남의 시선과 상관 없이 내 갈 길 간다'를 뜻하는 SNS상의 유행어 '개X마이웨이'에서 차용했다. 힘든 일상 속에서 남과 비교하기 보다는 스스로를 믿고 자신만의 길을 묵묵히 걷고 있는 모두를 응원하는 마음을 가사에 담아 그레이 특유의 감각적이고 중독적인 음악과 홀리뱅의 파워풀하면서 그루브한 댄스로 표현했다. 홀리뱅이 스트리트 댄스 경연 프로그램에서 외부의 목소리에 흔들리지 않고 본인들이 잘할 수 있는 댄스를 선보이며 결국 최종 우승까지 차지했던 감동적인 스토리와 맞물려 더 많은 이들에게 힘이 될 것이라는 게 롯데백화점의 설명이다.

그레이·홀리뱅의 팬심을 저격하는 다양한 이벤트도 준비했다. 25일까지 겟샵마이웨이 음원을 듣고 개인 인스타그램 스토리에 스트리밍 인증샷을 올리면 추첨을 통해 10명에게 그레이 친필 사인을 증정한다. 또 같은 기간 롯데백화점 유튜브 채널에서 겟샵마이웨이 안무 영상을 감상한 후 댓글로 감상평을 남기면 15명을 추첨해 홀리뱅 친필 사인이 담긴 응원타올을 증정할 예정이다.

롯데백화점 현종혁 고객경험부문장은 "지난 송포유 프로젝트에 보내주신 성원에 힘입어 이번에도 많은 분들에게 위로와 감동을 줄 수 있도록 심혈을 기울여 준비했다"며 "힘들었던 올 한해를 마무리하며 이 노래가 조금이나마 위안이 되길 바란다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

