[김맹녕의 골프영어회화] "고지대 골프장과 비거리"

고지대 골프장은 비거리가 10% 더 나간다.

골프공은 지름 42㎜에 무게 45g이다.

비행 중 바람(wind)과 온도(temperature), 기압(pressure), 고도(altitude), 습도(humidity) 등의 영향을 받는다. 고도가 높으면(high altitude) 공기 밀도(density)는 낮아 저항이 줄어들면서 비거리가 늘어난다(Altitude in golf can increase your distance in the flight of the ball). 일반적으로 100m 높아질 때마다 1야드씩 증가한다.

국내에서 제일 높은 강원도 정선 하이원골프장(백운산 해발 1010~1137m)에서는 10야드가 늘어난다. 볼리비아 안데스 산맥에 자리잡은 볼리비아-라파스 골프장은 해발 3277m에서 3342m 사이에 자리잡았다. 세계 최고 고지대 코스(highest golf course)는 인도와 파키스탄 접경에 있는 약골프장(Yak Course in Kupup, East Sikkim, India)이다.

무려 해발 3730m(Yak Golf Course in Kupup, East Sikkim, is the highest at 13,025 feet), 일본 후지산 정상 보다도 높다. 미국프로골프(PGA)투어 멕시코챔피언십이 열린 멕시코시티는 해발 2300m, 저스틴 토머스(미국)가 449야드 장타를 날렸다. 티븐 아오야마 타이틀리스트 연구팀장의 고도차에 때른 비거리 계산법이다. 고도(feet)에 0.00116을 곱하면 된다.

A: Where is the highest altitude golf course in the world?(세계에서 가장 높은 고도의 골프장은 어디입니까?)"

B: According to Guinness World Records, the highest altitude golf course on Earth is Yak Golf Course in Kupup, East Sikkim, India(기네스북에 의하면 지구상에서 가장 높은 고도의 골프장은 인도 동부 쿡업에 있는 약골프장입니다).

A: How much altitude affects your golf shots?(고지대가 골프 샷에 미치는 영향은 얼마나 됩니까?)

B: According to research, altitude in golf can increase your distance in the flight of the ball. It is believed that at higher altitudes the distance is about 10% higher than normal(general) golf course(연구에 의하면 고지대 골프 코스에서는 비거리가 늘어납니다. 정상 코스보다 약 10%의 거리를 증가시킨다고 합니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>