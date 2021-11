제67회 전국과학전람회 대통령상에 충북과학고팀

과기정통부-국립중앙과학관

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 국립중앙과학관은 9일 전국 17개 시·도 초중고 학생과 교원·일반인들의 과학 탐구와 연구 활동을 장려하기 위해 개최한 제67회 전국과학전람회의 심사결과를 발표했다.

전국과학전람회에는 참가자들이 1~2년 이상의 연구 활동 결과에 대해 올해 1월부터 9월까지 전국에서 진행된 지역예선대회에 5개 부문 2308점의 작품이 출품됐고, 이 중 총 294점이 전국본선대회 작품으로 선정됐다. 산학연 전문가로 구성한 심사협의회가 창의·탐구성, 이론적 타당성, 실용성, 노력도를 기준으로 심사해 대통령상(2점), 국무총리상(2점), 최우수상(10점) 등 수상등급을 결정했다.

대통령상에는 충북과학고 2학년 학생으로 구성된 ‘I Am Sorry but I love you팀‘ (정색반응 분석을 위한 IAS(Image Analysis System) 제작 및 활용에 관한 탐구)과 교원으로 구성된 ’디자인씽킹공작소팀’(인공지능(AI) 융합 ‘폐각 활용 물분해 실험장치’ 및 에듀테크 콘텐츠 개발)이 각각 선정됐다.

국무총리상은 학생부의 경우 충북과학고 1학년팀 ‘Swing My 근근팀’(사람마다 그네를 다르게 타는 이유는? 무게중심 위치에 따른 최적의 그네타기 전략 탐구), 교원부에선 ‘슬기로운 탐구생활팀’(참다슬기의 서캐디안 리듬(circadian rhythm) 에 관한 연구)이 수상했다.

전체 수상자 명단은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있으며, 수상작들은 국립중앙과학관에서 11월까지 볼 수 있다. 다음달 1일 국립중앙과학관 사이언스홀에서 수상식이 열린다.





김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

