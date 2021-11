해외 캠퍼스가 죽죽 늘어난다…동서대, ‘캠퍼스 아시아 한·일·중 확장사업’ 선정

교육부·대교협, 캠퍼스 확장사업 신규사업단 선정 발표



기존 한·일·중 3개국 대학서 아세안 대학까지 ‘플러스’



20개 사업단에 2026년까지 매년 1억2000만원 지원

동서대 캠퍼스.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대학교가 일본, 중국 대학으로 캠퍼스를 확장하는 프로젝트에 뛰어든다.

동서대는 교육부와 한국대학교육협의회 ‘2021년 캠퍼스 아시아(CAMPUS Asia, Collective Action for Mobility Program of University Students in Asia) 한·일·중 확장사업 신규 사업단’에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

3개국은 올해 9월 나라별 심사를 진행한 후 10월 말까지 합의해 최종 20개 신규사업단을 선정했다.

20개 사업단 중 한국에는 동서대, 서울대, 고려대, 연세대, 부산대, 부경대, 한국해양대 등이 선정됐다.

동서대 캠퍼스아시아학과는 ‘동아시아 글로벌 리더 양성을 위한 3국의 공동운영 이동 캠퍼스’라는 주제의 프로그램을 운영한다.

기존 일본 리츠메이칸대, 중국의 광동외어외무대와 함께 신규대학으로 리츠메이칸 아시아태평양대(APU)를 추가해 한·일·중 3국 공동교육과정과 온라인 공동교육과정을 구축해 국가 간 이동캠퍼스가 가동된다.

동서대는 프로그램 운영을 위한 전용학과 신설, 3국 공동교육과정, 3국 학생의 공동생활, 학습을 중심으로 한 글로벌 생활-학습 연계프로그램이 우수사례로 소개됐다.

이번 확장사업에는 ‘캠퍼스 아시아’ 뿐만 아니라 아세안 국가 대학이 추가 참여하는 캠퍼스 아시아 플러스(CAMPUS Asia Plus)로 재편해 국제교류가 활성화될 수 있도록 했다.

선정 대학에 매년 1억2000여만원씩 총 5년간 온·오프라인 공동교과 개발 등 프로그램 운영비가 지원된다.

이번 사업에는 파견 학생의 체재비뿐만 아니라 정착지원금과 긴급보조비도 지원될 예정이다.

캠퍼스 아시아 사업은 3개국 대학 간 공동·복수학위 활성화 교류 사업이 진행된다.

2010년 5월 제3차 한·일·중 정상회의에서 신규 사업으로 채택돼 1단계 시범사업(2011~2015년)과 2단계 본사업(2016~2021년)을 거쳤다.

3개국은 교육협력과 인적교류를 위해 노력해 온 결과 총 6625명이 교류에 참여하고 497명이 복수학위를 취득했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

