아이콘 구준회, '죽어도 다시 한 번' 캐스팅

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 아이콘(iKON) 멤버 구준회가 영화 '죽어도 다시 한 번'(가제)에 캐스팅됐다.

18일 소속사 YG엔터테인먼트는 이같이 밝혔다. '죽어도 다시 한 번'은 배우가 꿈이었던 40대 스턴트맨이 사고로 인해 고등학생 시절로 돌아가게 된 후, 꿈에 대해 다시금 생각해 볼 수 있는 기회를 얻게 되는 이야기를 그린다.

구준회는 극 중 매력적이고 멋지지만 바람기 가득한 고등학생 봉균 역을 맡았다. 봉균은 의리에 살고 의리에 죽는 인물로 극 중 같은 학교를 다니는 우석(조병규 분)과 오랜 친구다.

'취향저격' '사랑을 했다(LOVE SCENARIO)' '왜왜왜 (Why Why Why)' 등 수많은 히트곡을 배출한 아이콘의 보컬로 사랑받은 구준회가 스크린으로 활약을 이어갈지 주목된다.

한편 '죽어도 다시 한 번'은 10월 중 크랭크인을 앞두고 있으며, 2022년 개봉 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>