담원 기아 응원 선미 'Go or Stop?' 음원·MV 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 기아가 리그 오브 레전드(League of Legends) 월드 챔피언십(롤드컵)의 디펜딩 챔피언 담원 기아(DWG KIA)를 응원하는 테마곡을 내놨다. 기아는 K팝 아티스트 선미와 담원 기아 테마곡 'Go or Stop?'의 음원·뮤직비디오를 제작해 공개했다고 11일 밝혔다.

Go or Stop?은 평소 담원 기아의 팬으로 알려진 선미가 직접 작사·작곡에 참여한 곡이다. 노래 제목에서도 드러나듯 경기가 계속되는 와중에 도전을 이어갈 지 멈출 지를 결정해야하는 선택의 기로에서 두려움을 뛰어넘어 더욱 담대하게 승리를 향해 나아가는 담원 기아 선수들의 도전적인 모습을 담았다.

뮤직비디오는 미래의 게이머를 콘셉트로 e스포츠의 미래를 상징하는 공간에서 활약하는 게이머와 게임 스트리머의 모습을 선미 본인만의 스타일로 표현했다. 담원 기아를 상징하는 다양한 이스터 에그, 선미와 안무팀의 화려한 퍼포먼스도 볼거리다.

특히 이번 프로젝트는 후원사가 팀에 테마곡을 헌정하는 국내 최초의 사례다. 뿐만 아니라 한국의 MZ세대를 대표하는 대중문화 장르인 K팝과 e스포츠의 결합을 통해 두 분야의 팬들을 한데 모으는 역할도 할 수 있을 것으로 기대된다.

담원 기아는 향후 국내외 주요 경기에서 테마곡 Go or Stop?을 입장곡으로 사용한다.

기아는 지난해 12월 비대면 업무협약식을 통해 담원 기아와 다년간의 네이밍 스폰서십을 체결했으며, 'Dare to Be Legends'라는 슬로건 하에 선수들이 좋은 성적을 거둘 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않고 있다.

앞서 지난 8월에는 평균연령 47.6세의 기아 임직원 5명이 직접 LoL을 배우는 모습을 담은 유튜브 콘텐츠 '나의 롤저씨'를 통해 담원 기아에 대한 단순한 지원을 넘어 팀을 적극적으로 이해하려는 노력이 느껴진다는 평가를 받은 바 있다.

기아 관계자는 "e스포츠 팬들에게 기아의 진정성을 전달하고 후원 프로젝트의 좋은 선례를 남기길 희망한다"며 "K팝과의 접목으로 e스포츠 산업 전반에 대한 저변이 확대돼 더 많은 팬들과 소통할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

담원 기아는 올해 ▲2021 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 스프링 우승 ▲2021 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 서머 우승 ▲미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 준우승을 차지하며 뛰어난 기량을 선보이고 있다.

LCK 1번 시드 자격으로 2021 롤드컵에 출전하게 될 담원 기아는 오는 11일 롤드컵 그룹 스테이지 개막전에서 중국 League of Legends Pro League(LPL)의 FPX(FunPlus Phoenix)를 상대로 첫 경기에 나선다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

