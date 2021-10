탈레반, "IS 은신처 급습, 4명 체포"...분쟁 격화

[아시아경제 이현우 기자] 탈레반이 아프가니스탄 내 경쟁조직 이슬람국가(IS)에 대한 공세를 강화하고 있다고 밝혔다. 양자간 충돌이 격화되면서 아프간 내전 문제가 테러조직과의 싸움으로 비화되고 있다는 우려도 나오고 있다.

7일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 전날 자신의 트위터를 통해 "탈레반 대원들이 5일 밤 수도 카불 외곽에서 IS 은신처를 급습해 4명을 체포했다"며 "이번 공격으로 그들의 무기와 각종 문서도 빼앗았다"고 밝혔다.

탈레반은 지난 3일에도 카불 내 IS 은신처를 습격했다고 밝힌 바 있다. 무자히드 대변인은 "결단력 있고 성공적인 작전의 결과로 IS 센터는 완전히 파괴됐고 그 안에 있던 IS 조직원은 모두 사살됐다"고 강조했다. 탈레반은 같은 날 앞서 카불의 한 모스크에서 폭탄 테러가 발생, IS를 배후로 추정해 은신처를 보복 공격했으며, 이후에도 IS에 대한 공세를 이어가고 있다.

IS는 탈레반의 공세 속에 이날 아프간 동부 잘랄라바드 등에서 테러를 이어가며 맞대응했다. IS는 6일 텔레그램 선전 채널을 통해 잘랄라바드에서 탈레반 대원 1명을 붙잡아 참수했다고 주장했다. 잘랄라바드에서는 이날 순찰하던 탈레반 대원 2명이 괴한의 총격을 받고 숨지기도 했다. 해당 공격도 IS에 의한 것으로 추정하고 있다.

IS의 아프간 내 활동 조직인 IS-K와 탈레반의 대립이 격화되면서 아프간 사태가 보다 장기화될 것이란 우려도 나오고 있다. 탈레반과 IS-K는 같은 이슬람 수니파 무장 조직으로 분류되지만, IS-K는 탈레반이 미국과 평화협상을 벌이고 시아파 교도들에 대해 공격적이지 않고 온건하다며 비판해왔다.





