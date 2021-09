방탄소년단, 콜드플레이 협업곡 'My Universe' 작업 과정 담은 다큐멘터리 공개

그룹 방탄소년단과 콜드플레이가 녹음실에서 작업하는 모습.

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)과 콜드플레이(Coldplay)가 협업한 곡 'My Universe'의 작업 과정이 담긴 다큐멘터리가 공개됐다.

방탄소년단은 지난 26일 오후 공식 유튜브 채널에 'My Universe' 다큐멘터리를 올렸다. 이 다큐멘터리에는 콜드플레이의 프론트맨 크리스 마틴(Chris Martin)과의 만남을 시작으로 'My Universe' 녹음 현장과 인터뷰 등이 담겼다. 웃음이 끊이지 않는 녹음실에서의 모습, 방탄소년단과 크리스 마틴의 진솔한 인터뷰가 전 세계 팬들의 눈길을 사로잡았다.

'My Universe' 다큐멘터리는 녹음실에서 음악 작업 중인 크리스 마틴의 모습으로 시작한다. 그는 "방탄소년단으로부터 곡 작업을 같이 하고 싶다는 이야기를 들었다"면서 "어느날 친구가 'My Universe'라는 말을 했는데 멋진 제목이라고 생각해서 적어 두었다가 친구에게 '방탄소년단을 위한 가이드를 만들어 보자'라고 제안했다"라고 협업곡 탄생 배경을 소개했다.

이후 크리스 마틴은 코로나19 상황으로 국경 간 이동에 제약이 많음에도 'My Universe' 작업을 위해 한국을 찾았고 방탄소년단을 만나 녹음을 진행했다. 방탄소년단은 콜드플레이와의 협업에 대해 "저에게 큰 영향을 준 사람"이라며 "신기하다"라고 전했다.

방탄소년단과 크리스 마틴은 녹음 내내 밝게 웃으며 음악에 대해 이야기를 나눴다. 크리스 마틴은 "'My Universe'는 사랑의 힘이 모든 걸 초월할 수 있다고 노래한다"라며 "현재 우리는 국경으로 갈라져 있거나 함께 있을 수 없는데 이 노래를 통해 그 어떤 것도 사랑의 힘을 막을 수 없다는 것을 말한다"라고 설명했다. 'My Universe'의 곡 작업에 참여해 한국어 가사를 입힌 방탄소년단은 "언젠가 아미(ARMY)를 만날 날을 생각하면서 (가사를) 썼다"라고 소개했다.

녹음은 처음부터 끝까지 유쾌한 분위기 속에서 진행됐고 방탄소년단 일곱 멤버 모두 각자 개성을 살려 녹음을 끝마쳤다. 또 방탄소년단과 크리스 마틴이 함께 후렴구를 같이 부르며 녹음하는 장면도 공개됐다.

크리스 마틴은 "꿈이 이뤄진 것만 같다"라고 만족스러워했다. 방탄소년단 역시 "만약 다시 공연을 하게 된다면 감동을 넘어 감격스러울 것 같다"면서 "우리 공연이든 콜드플레이 공연이든 이 노래를 같이 부를 수 있으면 그것만큼 코로나19 스트레스 같은 것을 다 날려 보낼 만한 순간이 또 있을까"라고 말했다.

한편 방탄소년단은 최근 대통령 특사 자격으로 제76차 유엔총회 참석차 미국에 방문했을 당시에도 콜드플레이를 만나 음악적 교류를 나눠 팬들의 이목을 끈 바 있다. 'My Universe'는 지난 24일 공개됐고 이 곡은 다음달 15일 발매되는 콜드플레이의 정규 9집 'Music Of The Spheres'에 수록될 예정이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

