개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세

코스피, 장 초반 3130선 넘기도

코스닥 상승 출발…1039선 넘어서

[아시아경제 공병선 기자] 개인과 기관의 매수세에 코스피가 장 초반 상승세를 나타내고 있다. 코스닥도 개인의 매수세에 힘입어 상승하고 있다.

10일 코스피는 전일 대비 0.21%(6.39포인트) 상승한 3121.09로 장을 출발했다. 이날 오전 9시19분 기준 3130.31을 기록하며 3130선을 넘기도 했다.

개인과 기관의 매수세가 거세다. 개인과 기관은 각각 501억원, 234억원을 순매수했다. 외국인은 758억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의약품의 상승폭은 1.24%로 가장 컸다. 이어 운수창고(0.93%), 의료정밀(0.75%), 전기가스업(0.74%), 유통업(0.61%) 등 순이었다. 은행(-0.36%), 섬유의복(-0.18%), 종이목재(-0.12%), 건설업(-0.09%) 등 순으로는 떨어졌다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성바이오로직스의 상승폭은 1.64%로 가장 컸다. 이어 NAVER(1.38%), 카카오(0.78%), 삼성SDI(0.67%), SK하이닉스(0.49%), LG화학(0.27%) 순이었다. 기아(-0.47%), 삼성전자(-0.27%), 현대차(-0.24%), 셀트리온(-0.19%) 순으로는 하락했다.

코스닥은 전일 대비 0.12%(1.24포인트) 상승한 1035.86으로 거래를 시작했다. 이날 오전 9시19분 1039.73까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 420억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 63억원, 331억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 일반전기전자의 상승폭은 2.25%로 가장 컸다. 이어 금융(1.14%), IT 부품(0.98%), IT H/W(0.68%), 통신장비(0.56%) 등 순으로 올랐다. 디지털콘텐츠(-0.62%), 출판·매체복제(-0.39%), IT S/W&SVC(-0.21%) 등 순으로는 하락했다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 올랐다. 에코프로비엠의 상승폭은 5.03%로 가장 컸다. 에코프로비엠의 강세는 SK이노베이션과 10조원대 장기공급계약을 맺었다는 소식 때문인 것으로 풀이된다. 이어 엘앤에프(3.13%), 에이치엘비(0.61%), 카카오게임즈(0.55%), 씨젠(0.31%), 알테오젠(0.25%), 셀트리온헬스케어(0.09%) 순으로 상승했다. 펄어비스(-5.58%), SK머티리얼즈(-0.49%)는 하락했다. 셀트리온제약은 보합을 나타냈다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>