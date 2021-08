사진=스타벅스

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스가 음료에 이어 고객이 선택한 레시피로 샌드위치를 만든다.

스타벅스코리아는 고객이 개발에 참여한 샌드위치를 정식 메뉴로 출시하는 고객 참여 푸드 개발 이벤트 'YES or NO, 샌드위치'를 전개한다고 25일 밝혔다.

이벤트는 다음 달 8일까지 마이 스타벅스 리뷰(고객 설문 서비스)를 기반으로 진행된다.

이벤트에 참여하려면 스타벅스 앱 내 '마이 스타벅스 리뷰' 페이지에서 빵, 주재료, 부재료, 소스 등 7단계에 걸쳐 취향에 맞는 재료를 선택하면 된다.

투표를 통해 완성된 샌드위치는 올해 12월 2일 정식 메뉴로 출시된다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

