아모레퍼시픽, 배우 안소희와 화장품 브랜드 '온호프' 출시

아모레퍼시픽 온호프 제품 모습

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽이 라이프스타일 뷰티 브랜드 '온호프'를 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 신제품은 배우 안소희가 크리에이티브 디렉터로 참여해 소비자로서의 경험을 바탕으로 취향을 담아 기획했다. 지난해 9월 아모레퍼시픽과의 첫 만남을 시작으로 브랜드 콘셉트, 조향, 디자인, 광고 촬영 등을 함께하며 제품을 완성했다.

신규 브랜드 온호프는 '편안한 저녁, 더 나은 내일을 위한 안락한 삶의 루틴을 제안한다'는 슬로건으로, 나의 공간에서 기분 전환을 도와줄 수 있는 향기를 찾는 소비자들의 수요를 반영했다.

배우 안소희와 아모레퍼시픽 전문 조향사가 협업해 만든 온호프의 향은 'SO, HEE' 'SO, FRESH', 'SO, COMFORT' 3가지 향이다. 세 가지 향 모두 액체비누, 바디로션, 핸드크림에 적용해 총 9가지 제품으로 선보이며 본인의 취향에 맞는 제품과 향을 고를 수 있다.

또한 온호프 제품은 달맞이꽃종자유와 비타민E 성분을 담아 연약해진 피부에 진정 효과를 제공한다. 또한 8가지 유해성분을 첨가하지 않은 편안한 성분으로 안전하게 사용할 수 있다.

이번 온호프 신제품은아모레퍼시픽몰에서 특별한 혜택과 함께 먼저 만나볼 수 있으며, 다음달 2일 네이버 스마트 스토어와 아모레스토어를 통해 공식 출시한다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

