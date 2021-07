순천시, 문화가 있는 날 공연산책 ‘온(溫)택트 콘서트’ 개최

28일 오후 7시, 유튜브 ‘순천시 문화예술회관’ LIVE방송

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 오는 28일 오후 7시 <2021년 문화가 있는 날 공연산책> ‘온(溫)택트 콘서트’를 비대면 온라인으로 개최한다고 23일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술회관연합회와 순천시가 공동주관하는 이번 공연은 당초 ‘시민들 덕분에 콘서트’라는 주제로 조례호수공원에서 개최될 예정이었으나, 코로나19 상황이 긴박해짐에 따라 순천문화예술회관 소극장으로 장소를 옮겨 비대면으로 개최한다.

우리지역 예술가들의 수준 높은 공연이 될 이번공연은 국악기와 한국무용 뿐만 아니라 서양악기까지 각각의 음악적 색깔을 맞춰 알라딘OST, 사랑가(퓨전), 태평가, 쑥대머리, Moon river, fly me to the moon 등 다양한 장르의 예술성 높은 무대를 통해 즐거움을 주기도 하고, 슬픔을 이겨낼 수 있는 힘을 주기도 하는 ‘희망’의 메시지를 담았다.

공연은 유튜브 ‘순천시 문화예술회관’채널을 통해 Live 방송으로 송출될 예정이다.

시 관계자는 “앞으로도 매월 마지막 수요일이 포함되어있는 주간에 시민들과 함께하는 다양한 온(溫)택트 공연을 개최하겠다”고 전했다.





호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr

