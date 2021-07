[김맹녕의 골프영어회화] "도쿄올림픽 골프 관전 포인트는?"

박인비가 일본 도쿄올림픽에서 2연패에 도전한다.

도쿄올림픽 골프는 33개 정식 종목 가운데 하나다.

일본 최고 명문 가스미가세키골프장(kasumigaseki country club)이 격전지다. 여자부 36개 국, 남자부가 35개 국에서 출전한다. 대륙 별로는 유럽 53명을 비롯해 아시아 30명, 미주 26명, 오세아니아 6명, 아프리카 5명 등이다. 한국은 남자부 임성재(23)와 김시우(26·이상 CJ대한통운), 여자부 고진영(26)과 박인비(33·KB금융그룹), 김세영(28·메디힐), 김효주(26·롯데)가 나선다.

남자부 감독은 최경주(51·SK텔레콤), 여자부는 박세리(44·은퇴)가 맡는다. 나흘 동안 72홀 스트로크 플레이, 2라운드 직후 컷 오프’는 없다. 동타일 경우 3개 홀 플레이오프(play off)가 이어지고, 여기서도 승부를 가리지 못하면 서든데스(sudden death)다. 남자부 욘 람(스페인)과 브라이슨 디섐보(미국), 여자부는 넬리 코르다(미국)와 하타오카 나사(일본)가 우승후보다.

A: When and where will Olympic golf take place at the Games in 2021?(2021년 올림픽 골프는 언제, 어디에서 열리나요?)

B: The men will compete July 29~Aug.1 and the women Aug. 4~7. It will be held on the East Course of the Kasumigaseki Country Club, a private club in Saitama 50km north-west of Tokyo(남자부는 7월29일부터 8월1일, 여자는 8월4일부터 7일까지입니다. 일본 사이타마 가스미가세키골프장에서 펼쳐집니다).

A: Which Korean golfers will play at the Tokyo Olympics?(한국 선수들은 누가 출전하나요?)

B: Im Sung-jae, Kim Si-woo qualify for Olympic men’s golf tournament. Park In-bee, Ko Jin-young, Kim Sei-young and Kim Hyo-joo will represent Korea in the women’s golf tournament(남자부는 임성재, 김시우입니다. 여자부는 박인비, 고진영, 김세영, 김효주이 나섭니다).

A: How players to compete Olympic golf 2021?(경기 방식은요?)

B: The men’s and women’s golf tournaments are both 72-hole individual stroke play events taking place over four rounds on four consecutive days(나흘 간 72홀 스트로크플레이로 진행됩니다).

글=김맹녕 골프칼럼니스트





