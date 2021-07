[김맹녕의 골프영어회화] "clear의 5가지 의미는?"

골프에서 높은 나무를 넘길 때 클리어란 말을 쓴다.

‘클리어(clear)’.

일반적으로 "날씨가 개다, 치우다, 질병이 치료되다" 등으로 사용한다. 골프에서는 그러나 또 다른 5가지 형태와 뜻이 있다. 1. 나무를 넘기다(clear a tall tree). 공과 그린 사이에 큰 나무가 자리잡고 있어 ‘온 그린’을 노릴 수 없는 상황이다. 이럴 때는 최대한 높이 띄워야 나뭇가지에 걸리지 않는다. 고탄도 샷으로 나무를 넘긴다는 표현이 바로 클리어다.

It’s very difficult to clear a tall tree from a bad lie(나쁜 라이에서 나무를 넘기는 일은 대단히 어렵다). 2. 높은 벙커 턱을 넘기다(clear the high lip of the bunker). 항아리 벙커와 같이 턱이 높은 벙커를 넘길 때 사용한다. It’s pretty hard to clear the high lip of the pot bunker(항아리 벙커를 넘기는 것은 꽤 어려운 일이다). 3. 다음 샷을 하기 위해 기다리던 중 그린이 비게 되었을 때도 클리어(Clear)다.

Let’s hurry. The green is clear(서두릅시다. 그린이 비었습니다). 4. 벙커나 공만 깨끗하게 치다(hip the ball clearly in wet weather). I’m afraid I don’t have a clear shot to the green from bunker(벙커에서 공만 쳐서 온을 시키는 것는 어렵다). 5. 미리 집어넣다. You must not clear your left hip before impact(임팩트 전에 왼쪽 엉덩이를 미리 집어넣어서는 안된다).

A: Do you think I can clear that tall tree?(저 높은 나무를 넘길 수 있을까요?)

B: I think you can as long as you use a club with a lot of loft. Sand wedge or a 9 iron(로프트가 높은 클럽을 사용하면 가능해요. 샌드웨지 또는 9번 아이언을 잡으세요).

- After the shot(샷 직후)

A: Oops! I didn’t make it(아이고! 실패했어요).

B: Too bad! It hit the branch on the left(유감입니다. 왼쪽 나뭇가지를 쳤군요).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





