쌍용차, 렉스턴 스포츠&칸 해외서 호평…수출 확대

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 렉스턴 스포츠&칸에 대한 해외 언론의 호평에 힘입어 수출을 확대한다.

25일 쌍용차에 따르면 렉스턴 스포츠(현지명 무쏘)는 최근 영국 자동차 전문지 디젤카&에코카 매거진(DieselCar & EcoCar Magazine)이 선정한 '2021 올해의 톱50 자동차 어워즈'에서 3년 연속 '최고의 픽업(Best Pick-up)'에 선정됐다.

심사위원단은 렉스턴 스포츠에 대해 "인상적인 적재공간과 뛰어난 토잉 능력, 강력한 퍼포먼스, 우수한 편의사양, 합리적 가격 등 모든 것을 갖춘 매우 유능한 픽업"이라며 선정 이유를 밝혔다.

이에 앞서 렉스턴 스포츠는 올해 초 유럽 내 최고 권위를 자랑하는 자동차 전문지 왓 카(What Car)가 주관한 '2021 올해의 차 어워즈(What Car? Car of the Year 2021 Awards)'에서 '최고의 픽업(Best Pick-up)' 부문에, 사륜구동 자동차 전문지 포바이포(4X4)가 주관한 '2021 올해의 픽업 어워즈(Pick-up of the Year 2021)'에서 3년 연속 '최고 가치상(Best Value)'과 '최고의 개성 있는 자동차(Best Individual Model)' 부문에 선정된 바 있다.

쌍용차는 코로나19 팬데믹 상황에서도 제품력과 상품성을 바탕으로 입지를 확인하고 있다며 해외시장에서의 성장 모멘텀을 강화할 계획이다. 쌍용차는 지난달부터 '더 뉴 렉스턴 스포츠&칸'을 뉴질랜드, 칠레, 호주, 영국 등에서 차례대로 출시했다.





