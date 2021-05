휴젤, 리도카인 HA필러 3종 콜롬비아 품목허가 획득

[아시아경제 박형수 기자] 휴젤이 세계 HA필러 시장을 향한 공격적인 행보를 이어가고 있다.

휴젤은 지난달 콜롬비아 식품의약품규제당국(INVIMA)으로부터 ‘히알센스 플러스(Hyalsense Plus)’ 3종 제품에 대한 품목허가를 취득했다고 7일 밝혔다. 휴젤은 앞서 2015년 ‘히알센스(Hyalsense)’ 시리즈 3개 제품에 대해 콜롬비아에서 품목허가를 취득했다.

허가를 받은 제품은 ▲히알센스 파인 플러스(Hyalsense Fine Plus) ▲ 히알센스 울트라 플러스(Hyalsense Ultra Plus) ▲히알센스 서브-큐 플러스(Hyalsense Sub-Q Plus) 등 3개 제품이다. 휴젤은 제품의 높은 탄성력을 완성하는 한편 시술 목적 및 부위 등에 따라 자연스러운 볼륨감을 구현하기 위해 각기 다른 점성의 제품 3종을 출시해 선택의 폭을 넓혔다.

3종 제품 모두 국소마취제 ‘리도카인’을 함유하고 있어 시술 시 환자의 고통을 줄여준다.

휴젤은 허가 승인을 기반으로 자사 HA필러 제품의 현지 시장 장악력을 높여 나간다는 방침이다. 현재 콜롬비아 HA필러 시장은 2020년 기준 연간 약 5만4000시린지 규모로, 이중 85%를 리도카인 함유 제품이 차지하고 있다.

회사 측은 히알센스 시리즈와 함께 오는 2025년까지 현지 HA필러 시장 점유율 20% 달성을 목표로 하고 있다. 이를 위해 현지 파트너사 ‘애보트(Abbott)’사와 온·오프라인 워크숍 및 트레이닝 프로그램을 진행한다.

휴젤 관계자는 "콜롬비아는 2025년까지 연평균 8~12% 성장이 예상되는 시장성 높은 지역"이며 "제품 가격 경쟁력과 함께 앞서 현지 시장 안착에 성공한 ‘히알센스’ 시리즈와 자사의 보툴리눔 톡신 제제 ‘메그니온(Magnion)’과의 시너지를 통해 경쟁력을 빠르게 확대할 예정"이라고 말했다.





