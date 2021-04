한국타이어, 창립 80주년 감사 프로모션 '슈퍼위크' 진행

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 이달 30일까지 창립 80주년을 기념해 다양한 할인과 경품 혜택을 제공하는 ‘한국타이어 슈퍼위크’ 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

먼저 이날부터 오는 30일까지 3주 동안 온·오프라인 연계 서비스 플랫폼인 티스테이션닷컴 회원을 대상으로 타이어 할인 쿠폰 발급 이벤트가 진행된다. 행사 타이어 3개 구매 시 1개를 무상으로 증정하는 3+1쿠폰이 매일 1인 1매씩 발급되며, 행사 타이어 2개 구매 시 20% 할인 적용되는 쿠폰도 함께 제공된다.

또한 이날부터 오는 22일까지 2주 동안 티스테이션닷컴내 이벤트 페이지를 통해 매일 오후 2시 선착순 100명에게 행사 타이어 2개 구매 시 2개를 추가로 무상 증정하는 2+2 쿠폰을 제공한다.

슈퍼위크를 통해 발급된 할인 쿠폰은 이달 30일까지 온라인 티스테이션닷컴 뿐만 아니라 전국 티스테이션, 더타이어샵, 일반대리점 등 오프라인 행사 참여 매장에서 사용할 수 있다.

행사 대상 타이어 제품은 한국타이어의 플래그십 프리미엄 초고성능 타이어 브랜드 '벤투스 프리미엄 스포츠' 2종(벤투스 S1 evo3, 벤투스 S1 evo3 SUV), '벤투스 프리미엄 컴포트' 2종(벤투스 S2 AS, 벤투스 S2 AS X), ‘벤투스 컴포트’ 1종(벤투스 V2 AS), ‘벤투스 스포츠’ 1종(벤투스 V12 에보2)과 SUV 전용 타이어 브랜드 ‘다이나프로 컴포트’ 2종(다이나프로 HL3, 다이나프로 HP2), ‘다이나프로 올터레인’ 1종(다이나프로 AT2) 등 총 9종의 제품군이다.

이와 함께 설문조사 및 타이어 사용 후기 이벤트도 준비돼 있다. 행사 대상 타이어 구매 및 장착 후 설문조사에 응하거나 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 후기를 업로드하면 추첨 및 우수후기 선정을 통해 플레이스테이션5, 닌텐도 스위치, 애플워치, 저스 빔프로젝터, LG 퓨리케어 차량용 공기청정기, 스타벅스 커피쿠폰 등 다양한 경품을 지급할 예정이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>