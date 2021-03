BTS, 영국 대중음악상 '브릿 어워즈' 후보 첫 지명

영국 브릿어워즈 '인터내셔널 그룹' 부문 후보에 방탄소년단(BTS)가 올라있다.(홈페이지 캡쳐)

[아시아경제 최동현 기자] 방탄소년단(BTS)이 영국 최고 권위 대중음악상인 '브릿 어워즈(Brit Awards)' 후보로 처음 지명됐다.

브릿 어워즈는 지난달 31일(현지시간) BTS를 인터내셔널 그룹 부문 후보로 지명했다. BTS는 해당 부문에서 4차례 수상 이력이 있는 미국 록밴드 푸 파이터스(Foo Fighters)를 비롯해 미국 힙합 그룹 런 더 쥬얼스(Run The Jewels), 아일랜드 펑크밴드 폰테인디시(Fontaines D.C.), 미국 여성 3인조 록밴드 하임(HAIM) 등과 경쟁한다.

BBC는 지난해 브릿 어워즈가 인터내셔널 그룹 부문을 없앴다가 BTS 팬들의 분노를 샀다고 보도했다. 당시 한 팬은 트위터에 "브릿 어워즈가 BTS의 상을 빼앗았다"고 비판했고 또 다른 팬은 "인터내셔널 남자와 여자 부문은 남겨놨다. BTS를 막는 게 그렇게 절박한가"라고 했다고 BBC는 전했다.

올해의 앨범 부문 후보 5명 중 4명은 여성 가수들이 올랐다. 알로 파크스(Arlo Parks)가 지난 1월 발표한 데뷔 앨범 'Collapsed in Sunbeams'를 비롯해 셀레스트(Celeste)의 'Not Your Muse', 두아 리파(Dua Lipa)의 'Future Nostalgia' 등이 지명됐다.

브릿 어워즈 수상자는 오는 5월11일 런던 오투(O2) 아레나에서 열리는 시상식에서 발표된다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>