피데스개발, 가산 모비우스 타워에 포스트코로나 공간개발 3요소 적용

비대면 온라인 화상기자간담회 열어 ‘포스트코로나 시대 공간개발 3요소’ 제시

개발기획부터 운영관리까지 트렌드(Trend)·프리콘(Precon)·프롭테크(Proptech) 적용

포스트코로나 시대 공간개발 3요소 적용한 ‘가산 모비우스 타워 코리빙하우스’ 소개

[아시아경제 조강욱 기자] 피데스개발이 30일 온라인 화상 기자간담회를 통해 ‘포스트코로나 시대 공간개발 3요소’를 제시하고 이를 적용한 ‘가산 모비우스 타워 코리빙하우스(기숙사)’ 개발 사례를 소개했다.

이날 발표를 맡은 피데스개발 R&D센터 김희정 소장은 "코로나를 겪으면서 잠재되었던 공간 수요가 빠르고 다양하게 펼쳐질 것이다. 전문가 집단지성과 첨단 기술을 활용해야 포스트코로나 시대 수요를 만족시키는 공간을 만들 수 있다"고 강조했다.

피데스개발은 제시한 포스트코로나 시대 공간개발 3요소는 ▲트렌드(Trend), ▲프리콘(Precon), ▲프롭테크(Proptech) 등이다. 트렌드를 읽어 필요한 공간을 미리 찾아내고, 프리콘으로 공간개발 전 과정을 전문가들의 집단지성으로 프로세스를 점검하며, 프롭테크로 첨단 기술을 접목해 금융, 중개 및 운영, 관리 등을 최적화시켜야 한다는 설명이다.

또 피데스개발은 포스트코로나 시대를 맞아 가장 중요한 공간 트렌드로 △안전&스마트, △위두(We Do), △올인룸(All in room)을 꼽았다. 팬데믹의 영향으로 방역과 위생이 강화되면서 ‘안전&스마트’ 트렌드가 심화되고 공간공유 ‘위두(We Do)’가 더 발전하는 것은 물론, 재택근무와 자가격리로 경험한 ‘올인룸(All in Room)’을 통해 방이 가상현실, 증강현실이 적용된 최첨단 공간이 될 것이란 전망이다.

이 때문에 피데스개발은 프리콘과 프롭테크를 통해 포스트코로나 시대 급변하는 트렌드에 맞는 공간개발에 나서야 한다고 강조했다. 프리콘 사업관리는 공간개발 전 과정에 사업주와 설계자, 시공자 등 관련 전문가들이 모여 최적의 공정 계획을 짜는 것이며, 여기에 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터 기술을 공간에 접목한 프롭테크로 공간개발과 운영의 효율을 높일 수 있다는 설명이다.

특히 피데스개발은 이날 포스트코로나 시대 공간개발 3요소를 적용한 ‘가산 모비우스 타워 코리빙하우스’ 개발 사례도 함께 발표했다.

가산 모비우스 타워 코리빙하우스는 방역과 안전한 출입 및 보안 관리를 위해 에어샤워부스, 엘리베이터 제균시스템, 터치없는 생체인식 출입시스템을 설치했다. 욕실 층상배관, 독립된 직배기 환기시스템을 적용해 내부에서도 바이러스나 오염 요소가 확산되지 않도록 ‘안전&스마트’공간으로 만들었다. 천장높이를 일반 아파트 2.3m보다 높은 3.35m~3.72m로 높였고 복층다락(382실 적용)을 적용하여 입체적으로 공간을 활용할 수 있게 했다.

전망이 좋은 공간을 다 함께 사용할 수 있는 ‘위두(We Do)’공간으로 조성해 최상층 루프탑 테라스, 5개 층에 포켓라운지를 만들었다. 공유 키친, 다이닝 라운지, 휘트니스, 런드리룸, 옥상정원과 함께 최상층 라운지는 회의실, 북카페, 작업실, 스튜디오 등으로 활용할 수 있게 조성된다.

사업계획 단계부터 프리콘 사업관리를 적용하고 프롭테크 콜라보 사업을 통해 직방 계열사 셰어하우스 우주의 전문적 운영관리 시스템을 적용해 최대 8년을 관리해 준다.





