개항 20주년 인천공항공사 '新비전 2030+' 선포…주요 내용은

[아시아경제 김혜원 기자] 인천국제공항공사는 29일 인천국제공항 개항 20주년을 맞아 '신(新)비전 2030+'를 선포했다.

코로나19에 따른 뉴노멀 환경과 항공산업 패러다임 변화에 대응해 포스트 코로나 시대 글로벌 경쟁우위 선점을 위해 새롭게 수립한 신비전의 캐치 프레이즈는 'We Connect Lives, Cultures and the Future', 국문으로는 '사람과 문화를 이어 미래로 나아갑니다'로 정해졌다.

공항의 궁극적 지향 가치, '연결(Connect)'을 통해 삶의 새로운 가치를 창출하는 사람 중심 공항, 허브 그 이상의 문화 네트워크를 통한 품격 있는 공항, 신영역을 개척하며 패러다임을 혁신하는 미래 공항으로 도약하고자 하는 의지를 담았다.

인천공항공사는 이를 통해 2030년까지 ▲국제공항협의회(ACI) 고객경험 최상위 ▲동북아 에너지 자립도 1위 ▲사고재해 제로 ▲국제항공운송지표(ATU) 세계 1위 ▲국가경제 기여도 88조원 달성을 목표로 세웠다. 인천공항공사는 디지털 공항 구현과 ESG 경영을 기반으로 공항 전 영역의 고객가치 실현과 함께 글로벌 문화 네트워크 확장, 복합 문화·산업 벨트 조성, 차세대 모빌리티 선도를 통해 대한민국 경제의 신성장동력으로 거듭난다는 전략이다.

인천공항공사의 신비전 2030+는 지난달 2일 공사 제9대 사장으로 취임한 김경욱 사장의 경영 철학을 바탕으로, 3대 전략과 9개 전략 과제를 중심으로 수립됐다.

첫째는 사람과 삶의 가치 연계다. 인천공항공사는 생체정보 인식 스마트 패스, 오프에어포트(Off-Airport) 수속, 홈투에어포트(Home-to-Airport) 맞춤형 안내 등으로 출국 시간을 약 69% 줄일 예정이다. 또 디지털 헬스케어, 스마트 쇼룸, 증강현실(AR)·가상현실(VR) 문화체험 등 고객 지향적 콘텐츠를 대폭 확대함으로써 공항을 이동의 수단을 넘어선 즐거움, 설렘 등 고객가치를 창출하는 라이프 플랫폼으로 변화시킬 계획이다.

아시아 공항 최초 RE 100 도입, 그린모빌리티 100% 전환을 통해 '에너지 소비 공항'에서 '에너지 자립 공항'으로 도약하고, 공항 생태계 일자리 12만명 창출과 행복한 일자리를 만들기 위한 노력으로 공항을 고객, 이해관계자, 국민이 함께 꿈을 키워갈 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 플랫폼으로 혁신을 이룬다는 구상이다.

둘째는 문화 네트워크 구현이다. 인천공항공사는 대한항공과 아시아나항공 통합 메가 캐리어 출범과 연계해 취항 도시를 현재 180개 도시에서 2030년 250개 도시로 확대함으로써 동북아 최고 수준의 네트워크 연결성을 확보하고 다채로운 글로벌 문화와 소통하는 여정과 공유 기회를 창출하고자 한다. 아울러 스마트 물류 인프라의 조성 및 전자상거래·바이오 등 신성장 화물 대응 프로세스 혁신을 통해 항공물류의 새로운 패러다임을 제시하고 미래 문물이 인천공항을 중심으로 오가는 교역의 가치를 제고해 나간다는 계획이다.

또한 세계적 수준의 문화예술품 전시 등 여객터미널을 다채로운 문화예술의 공간으로 조성하고 영종도를 문화예술의 섬으로 조성할 예정이다. 이를 기반으로 공항·주변지역 개발 및 공항산업 육성의 중심이 되는 항공정비(MRO) 클러스터 조성을 통해 공항을 단순한 관문과 경유지가 아닌 문화와 산업의 최종 목적지로 구현함으로써 자생적으로 수요를 창출하는 항공-관광 융복합 산업의 허브로 성장시킨다는 계획이다.

마지막으로 미래 패러다임 혁신이다. 인천공항공사는 차세대 모빌리티로 통하는 도심항공모빌리티(UAM) 등 미래기술을 공항에 적극적으로 적용해 미래형 공항을 구축할 방침이다. 이를 위해 도심에서 인천공항까지 UAM 공항셔틀 인프라를 구축해 현재 1시간 내외의 이동 시간을 30분대로 단축, 접근성을 대폭 개선한다. 더 나아가 2030년까지 종합적 UAM 이착륙 시설을 구축, 자율주행 차량 연계를 포함한 스마트 모빌리티 시티를 구현하고 기체·부품 제작, 인프라 건설, 운송 서비스 등 UAM 연관산업 확장을 통해 뉴 모빌리티 혁신을 선도하고자 한다.

또한 그동안 쌓아 온 공항 인프라 개발, 운영, 해외사업 노하우를 바탕으로 2030년까지 1억3600만명을 처리 가능한 동북아 최대 규모의 공항 인프라 확장은 물론 해외사업 포트폴리오를 신공항 개발, 터미널 위탁운영, 지분투자 등으로 다각화해 안정적 해외 사업 수익 모델을 구축할 계획이다.

김 사장은 "공항을 단순히 이동을 위해 거쳐 가는 공간에서 벗어나 사람과 기술, 문화가 만나 혁신적인 가치를 창출하는 공간으로 변화시키겠다"라며 "포스트 코로나 시대에 세계 공항들과 새로운 경쟁을 펼칠 때 인천국제공항이 경쟁 우위를 선점할 수 있도록 새로운 가치 창출을 위한 미래 패러다임 혁신 기반을 마련하겠다"고 말했다.





