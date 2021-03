[아시아경제 이민지 기자] 삼성물산은 카타르와 18.7만㎥ 규모 LNG Tank 3기 등 건설공사(Onshore Offplot Common Lean LNG Storage and Loading Facilities of the NORTH FIELD EXPANSION PROJECT)계약을 체결했다고 2일 공시했다.

계약금액은 1조8563억원으로 지난 2019년 말 연결 매출액 기준 6%에 해당한다. 계약기간은 2025년 11월 30일까지다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

