코웨이, 국제 표준 정보보호인증 ‘ISO/IEC 27001’ 획득

코웨이는 세계적인 정보보호관리 인증기관 DNV GL로부터 국제 표준 보안인증 'ISO/IEC 27001'을 획득했다고 16일 밝혔다.

ISO/IEC 27001 인증은 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 국제 표준 규격으로 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한다. 정보보호 정책, 물리적 보안, 정보접근 통제 등 정보보호 관리 기준에 따른 엄격한 심사를 통과한 기업에 부여된다.

코웨이에 따르면 지난 2017년 첫 인증 획득 후 IT 전반 정보보호경영시스템 운영 관리에 대한 적합성을 검증 받아 2023년까지 인증 자격을 이어가게 됐다. DNV GL은 코웨이에 대해 통합 IT 전담부서인 DX센터를 중심으로 정보보호 관리체계의 표준화된 규약을 이행·유지관리 하고 지속적으로 개선한 점을 높이 평가했다. 이로써 코웨이는 IT 서비스 플랫폼의 보안 대응 체계 및 고객 개인정보보호 역량에 대한 높은 신뢰도를 확보했다.

김동현 코웨이 DX센터장은 "이번 보안 인증 취득으로 세계적 수준의 정보보안 관리 체계를 운영하고 있음을 검증 받았다"며 "앞으로도 국내 대표 스마트홈 환경가전 기업으로서 정보보호 역량 고도화에 힘쓰며 편리하고 안전한 제품 및 서비스 제공에 앞장서겠다"고 말했다.





