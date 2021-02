트와이스, 블랙핑크와 한복 의상 유사성 논란…"진심으로 죄송"

유사성 논란이 된 트와이스 다현의 한복(왼쪽)과 블랙핑크 지수의 한복(오른쪽) [이미지출처 = 유튜브 영상 캡처]

[아시아경제 최은영 기자] JYP엔터테인먼트가 걸그룹 트와이스의 한복 의상 유사성 논란에 대해 사과했다.

JYP엔터테인먼트 측은 11일 트와이스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "다현, 채영의 멜로디 프로젝트 의상 관련, 해당 한복은 한복 업체로부터 구매한 제품이나 유사성을 제대로 인지하지 못했다"라며 "이 점 진심으로 죄송하다"고 공식 입장을 내고 사과했다.

이어 "디자이너 분께는 상황 설명과 함께 깊은 사과 말씀을 드렸다"라며 "향후 이러한 일이 절대 재발하지 않도록 더욱 유의하겠다"고 말했다.

[이미지출처 = 블랙핑크 스타일리스트 SNS 캡처]

앞서 10일 JYP엔터테인먼트는 트와이스 다현과 채영이 비와 박진영의 노래 '나로 바꾸자'를 커버한 뮤직비디오 영상을 업로드했다. 영상이 화제가 되며 이들이 입은 블랙 수트와 화려한 한복 의상도 덩달아 이목을 끌었다.

그러나 누리꾼들 사이에서는 다현이 착용한 한복 의상이 그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 'How You Like That'(하우 유 라이크 댓) 뮤직비디오 촬영 당시 착용했던 의상과 유사하다는 주장이 제기됐다.

당시 블랙핑크 한복 의상 제작에 참여한 스타일리스트는 개인 SNS를 통해 "엥? 내가 하지 않은 내 디자인의 커스텀 의상이?"라는 글과 함께 트와이스의 영상을 올리며 불쾌감을 드러냈다.

누리꾼들은 "저고리가 너무 똑같다", "자체제작한 의상을 기성품으로 생각한거냐" 등의 반응을 보였다.





최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>