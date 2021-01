'6년 열애' 빈지노♥미초바 프러포즈…"2021년을 사랑으로 시작해"

[이미지출처 = 빈지노 인스타그램 캡처]

[아시아경제 최은영 기자] 래퍼 빈지노가 자신의 여자친구인 독일 출신 모델 스테파니 미초바에게 프러포즈했다.

1일 빈지노는 자신의 인스타그램을 통해 "2020년에 내가 계획한 마지막 일을 해내서 전혀 아쉽지 않다"라며 "다른 때와 너무 다르게 새해를 집에서 맞이하지만 이렇게 행복한 적이 없었다"라는 글과 함께 영상과 사진을 게시했다.

영상에는 미초바가 빈지노에게 프러포즈를 받은 후 감동의 눈물을 흘리는 모습이 담겨있었다. 빈지노는 그녀에게 "해피뉴이어"라고 외치며 행복하게 웃었다.

곧이어 미초바는 카메라에 다이아몬드가 박힌 반지를 공개했다. 빈지노가 미초바에게 프러포즈를 했음을 짐작케 하는 상황이었다.

빈지노는 이어 "2021년엔 또 어떤 기쁨 슬픔 etc가 도사리고 있을지 모르지만, 용기를 얻으며 시작한다"라며 "프러포즈할 때 머리 하얘지고 눈물 난다. 우리 모두 새해 복 많이 받을 차례!!!"라고 덧붙였다.

미초바는 "I'm so excited and happy to start 2021 with so much happiness and love(2021년을 사랑으로 시작해 너무 행복하고 흥분된다) 새해 복 많이 받으세요. 2021년 기대돼요. 사랑해요"라고 글을 남겼다.

한편 빈지노와 미초바는 지난 2015년부터 공개 열애 중이다. 최근에는 tvN '온앤오프'에 출연해 동거 중인 일상을 공개하기도 했다.





최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr

